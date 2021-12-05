新聞眼／地方首長 敢借錢撒幣就該敢負責

審計部決算報告顯示，近五年各地方政府財政狀況雖多有改善，但絕大多數縣市赤字斑斑仍是不爭事實；而各縣市近年來不同的財政狀況變化，也看出不同地方首長的執政風格。

地方政府財政情況不佳既是歷史共業，也是制度使然，過去財政分配高度傾向中央，即使「財政劃分法」修法後給予地方較大的財政空間，但地方積習難改仍高度仰賴中央，加上地方人事更替頻繁，父母官過去往往有借貸揮霍、為己張本傾向。

前苗栗縣長劉政鴻即是不顧財政紀律案例，即便在劉卸任後「勒緊褲帶」到了今天，苗栗財政仍差。高雄是另一案例，2018年高雄市長選舉，財政敗壞被視為是政黨輪替民怨之一；高雄一度下降的公共債務餘額，去年再大增21億餘元，財政是否會成為下一股「韓流」火種，陳其邁不可不慎。

台北市減債最多，市長柯文哲 更標榜最會省錢的市長。但若攤開細部數據檢視，柯文哲任內支出金額是歷來最高，能減債仰賴的是台北市收入大增，「省錢市長」言過於實，僅能算是「還債市長」。

近五年間的報告中，最大亮點是桃園市長鄭文燦與前台南市長賴清德 ，兩位2024年總統大熱門，呈現出截然不同施政風格。賴清德例行的是撙節支出的緊鎖政策，成功改善台南財政體質。

桃園負債六都最低，鄭文燦任內力行大型建設多方進行，因此負債自然隨之水漲船高，在財政體質尚屬穩健情況下，適度舉債固然無可厚非，仍須留意近年舉債快速飆升，否則苗栗、高雄殷鑑不遠。

民主政治就是責任政治，責任政治展現在政府財政上，就是應該有人負責借錢，有人負責還錢。地方首長「大撒幣」之餘，多花點心力思考如何落實財政責任，才能讓確保財政穩健不會成為空談。