邀醫界辦元旦升旗 總統府挨批拗經費

明年總統府元旦升旗典禮，總統府主動邀請五大醫事團體辦理活動，據傳經費約達五百萬，由團體均分支付。圖為2021年升旗典禮，蔡英文總統（前右二）與副總統賴清德（前左二）上午出席。(本報資料照片)

新冠疫情 籠罩全球，醫事人員第一線守護國人健康。明年總統府元旦升旗典禮，總統府主動邀請五大醫事團體辦理活動，據傳經費約達500萬，由團體均分支付。公會內部人士批評「防疫 有功，還得被拗經費辦活動」。總統府回應，總統府元旦升旗活動，自70年代起皆由民間團體主辦，經費都由團體自行核銷，不經過府方。

元旦升旗典禮明年由醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、護理師公會全聯會等五大醫事團體「首次」聯合舉辦。屆時各公會將推派代表領唱國歌、大合唱。

不具名消息人士指出，總統府主動找醫事職業公會承辦元旦活動，當權者開口「不敢說不」，5大團體趕緊籌資辦理活動，而總經費達500萬。

醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠說，過去醫師公會全聯會從未承辦過元旦升旗典禮，相關經費到底是做什麼用途，盼能講清楚，且由醫事團體辦理是否恰當，也就見仁見智。

前衛生署署長楊志良表示，醫事人員防疫有功，應該是邀請他們參加升旗典禮，而不是請他們花錢，每個團體要花好幾十萬甚至百萬「有點多」。一位不具名醫師表示，元旦升旗是意識形態，政治味道很濃的活動，醫事團體是專業團體應保持行政中立，維持會員尊嚴。

總統府發言人張惇涵回應，總統府元旦升旗活動，從民國70年代起皆由民間團體主辦，已成良好慣例，也象徵全民同慶國家重要慶典，邁向嶄新的一年。