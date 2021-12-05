我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

邀醫界辦元旦升旗 總統府挨批拗經費

記者沈能元、陳雨鑫、丘采薇／台北5日電
明年總統府元旦升旗典禮，總統府主動邀請五大醫事團體辦理活動，據傳經費約達五百萬，由團體均分支付。圖為2021年升旗典禮，蔡英文總統（前右二）與副總統賴清德（前左二）上午出席。(本報資料照片)
明年總統府元旦升旗典禮，總統府主動邀請五大醫事團體辦理活動，據傳經費約達五百萬，由團體均分支付。圖為2021年升旗典禮，蔡英文總統（前右二）與副總統賴清德（前左二）上午出席。(本報資料照片)

新冠疫情籠罩全球，醫事人員第一線守護國人健康。明年總統府元旦升旗典禮，總統府主動邀請五大醫事團體辦理活動，據傳經費約達500萬，由團體均分支付。公會內部人士批評「防疫有功，還得被拗經費辦活動」。總統府回應，總統府元旦升旗活動，自70年代起皆由民間團體主辦，經費都由團體自行核銷，不經過府方。

元旦升旗典禮明年由醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、護理師公會全聯會等五大醫事團體「首次」聯合舉辦。屆時各公會將推派代表領唱國歌、大合唱。

不具名消息人士指出，總統府主動找醫事職業公會承辦元旦活動，當權者開口「不敢說不」，5大團體趕緊籌資辦理活動，而總經費達500萬。

醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠說，過去醫師公會全聯會從未承辦過元旦升旗典禮，相關經費到底是做什麼用途，盼能講清楚，且由醫事團體辦理是否恰當，也就見仁見智。

前衛生署署長楊志良表示，醫事人員防疫有功，應該是邀請他們參加升旗典禮，而不是請他們花錢，每個團體要花好幾十萬甚至百萬「有點多」。一位不具名醫師表示，元旦升旗是意識形態，政治味道很濃的活動，醫事團體是專業團體應保持行政中立，維持會員尊嚴。

總統府發言人張惇涵回應，總統府元旦升旗活動，從民國70年代起皆由民間團體主辦，已成良好慣例，也象徵全民同慶國家重要慶典，邁向嶄新的一年。

防疫 疫情

上一則

社論／沉迷環島高鐵夢 王國材台鐵改革繳白卷

下一則

數位性暴力受害者 憂影像上傳恐懼中度日

延伸閱讀

蔡不願見「不同民意」？秋鬥借不到凱道

蔡不願見「不同民意」？秋鬥借不到凱道
學者指蔡英文無口試報告 總統府提4點反擊

學者指蔡英文無口試報告 總統府提4點反擊
本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文

本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文
前總統全斗煥辭世留罵名 南韓總統府將不弔唁

前總統全斗煥辭世留罵名 南韓總統府將不弔唁

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元