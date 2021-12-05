AZ混高端 抗體勝打2劑AZ

高端混打試驗結果出爐，長庚醫院研究團隊指出，AZ混打高端的抗體效價是施打兩劑AZ組的2.8倍。疫情 指揮中心近期將交由專家討論，是否將高端納入混打品牌之一。第17輪疫苗接種規畫公布，開放五類對象接種；為加速疫苗接種，部立醫院、國軍醫院等，加開周一到周五夜診，提供接種莫德納 疫苗。

長庚醫院混打試驗計畫主持人、林口長庚分子感染症研究中心主任陳志榮表示，今年9月進行「AZ混打高端」研究，發現施打第10天後，中和抗體效價顯著升高，約是2劑AZ的2.8倍，而施打第28天後，約為2.1倍。

陳志榮說，不論血清抗體生成性或細胞免疫反應，混打AZ與高端疫苗 都優於2劑AZ疫苗，將是可行的疫苗應用策略，實際施打時應盡量間隔4至6周內混打，可取得較佳的抗體反應。

指揮中心發言人莊人祥表示，長庚混打結果將交由ACIP委員會的專家，討論是否將高端疫苗納為第二劑混打的選項之一。包含混打後的抗體效果、副作用考量及最適當的間隔天數，皆會一併考慮。但部分國家不接受高端疫苗，即使開放高端混打，也可能會影響接種意願。

台灣第一劑疫苗覆蓋率截至前天為止，達78.12％、第二劑達59.73％。原訂年底第二劑覆蓋率破6成目標。莊人祥表示，預計今天就能提早達標。