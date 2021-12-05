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美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

屏東打莫德納 送500現金

記者潘欣中／屏東5日電
本月5日起到7日為止，在屏東縣指定的6站施打莫德納疫苗，加碼送現金500元，每站限額300名。 （圖：屏東縣政府提供）
本月5日起到7日為止，在屏東縣指定的6站施打莫德納疫苗，加碼送現金500元，每站限額300名。 （圖：屏東縣政府提供）

面對新變種病毒Omicron在國際延燒，屏東縣政府擔心農曆春節的返鄉過節人潮會提高社區感染風險，今天拍板定案，從5日起到7日為止，在指定的6站施打莫德納疫苗，加碼送現金500元，每站限額300名，送完為止，沒有縣市限制，尚未施打第一或第二劑民眾要把握機會。

縣衛生局表示，屏東首創在百貨公司及火車站設站施打莫德納疫苗，每日施打量持續增加，原訂打到12月5日，因成效良好，決定延長到7日，時間也從原先的下午3時或5時開始施打，提早到上午10時半開始，一直到晚上7時止。

縣府為因應春節返鄉的人潮帶來的社區感染危機，在屏東佛教會及東港東隆宮的捐款支持下，今天決定加碼 ，從5日起到7日止，打莫德納疫苗就送500元現金，施打點除了原來的屏東火車站、潮州火車站、環球購物中心、太平洋百貨，增加東港東隆宮及車城福安宮，共6個施打站。

衛生局表示，民眾可在上午10時半至12時半，下午1時至7時，隨到隨打；要注意的是，施打對象第一劑要18歲以上；第二劑18歲以上，已打莫德納第一劑滿四周或已打AZ第一劑滿八周；免預約，未滿20歲需家長同意，請帶健保卡，第二劑要記得帶黃卡。

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