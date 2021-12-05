社論／沉迷環島高鐵夢 王國材台鐵改革繳白卷

早上尖峰時段號誌故障，接著普悠瑪失去動力卡鐵軌，下午自強號到站車門打不開，晚上斷軌裂縫、路線一度封鎖。沉迷於環島高鐵夢的交通部長王國材，應該回頭看看台鐵 真實日常的一天。

不過二天前，台鐵才又發生臨軌工程危及行車安全事件，施工中的鋼軌樁甩出斷裂，砸到行進中的太魯閣機車頭，王國材怒拔台鐵工務處長烏紗帽。但這齣拔官秀，外界一片噓聲。太魯閣號 事件後升任交長的王國材，八個月來只忙著做不切實際的環島高鐵夢，對台鐵改革幾乎繳了白卷。台鐵接連出事，不是偶然而是必然，最該下台的不是工務處長，也不是台鐵局長，而是王國材。

四月初奪走四十九條人命的太魯閣號事件，就是臨軌工程的工程車掉落軌道釀禍，這種緊鄰軌道的工程，全台就有兩百件。事件發生後，社會高呼改革台鐵，府院齊聲響應，王國材還喊出台鐵三年內公司化，但顯然從府院到交通部都在打假球。

台鐵狀況連連，上月底王國材撂話再出事就要撤換處長。沒想到，隔天台南鐵路地下化工程施工的鐵道局貨車貪圖方便，倒退靠近軌道施工，卻因煞車失靈侵入軌道淨空區域，幸賴瞭望員及時發現，阻擋即將通過的區間車，否則恐重演太魯閣號事件。而列車遭鋼軌樁砸中當晚，一列復興號竟在行駛中發生車廂脫節，前後車廂最後差了五百公尺之遙，追查禍首指向鐵道局工程圍籬鐵板鬆脫，撞到列車連結器解鎖拉桿致列車分離；鐵道局負責全台軌道設施監理，這種工地管理水準，堪比台鐵。

更諷刺的是，這次鋼軌樁砸中火車的工地，還是交通部因太魯閣號事件下令所有臨軌工程停工臨檢復工 後，王國材特別去視察的示範工地；「模範生」尚且如此，其他工地管理可想而知。從台鐵到鐵道局低級錯誤不斷，顯示交通部對鐵道安全並不真正在意。如果照王國材「出事就拔官」的作風，難怪立委嘲諷，要多準備幾個處長才夠換。

為何台鐵事故不斷？普悠瑪及太魯閣號事件後，由行政院組成的跨部會體檢小組，以及運安會的調查報告，所建議的台鐵改善措施，交通部做到多少？可笑的是，不論是行政院或運安會，都是把問題丟給台鐵自行改善、再自行勾選完成項目，但台鐵就是自身難以改革，才需要外力介入、定期追蹤，卻交給台鐵球員兼裁判，難怪台鐵出包連連。

王國材對台鐵的改革更可說是原地打轉，公司化進程還停留在跟工會開說明會的階段，距他設下的時間表已過了近三分之一。追根究柢，王國材對台鐵改革的熱情遠不及他對於「高鐵夢」的追求；先是為了效益大打問號的宜蘭高鐵，不斷丟出新的設站方案，繼而又提出「環島高鐵不是夢」，夸言全台高鐵站可以達到廿個，不僅學者狠批蓋了也是蚊子車站，前交長陳建宇也批評「一錯再錯、打擊台鐵士氣」。如今早有環島鐵路網，再蓋環島高鐵網，無異把台鐵送上斷頭台。

王國材對改革台鐵漫不經心，正源於蔡政府漠不關心。從普悠瑪翻車事件後，就可知凡事追逐速效的行政院長蘇貞昌，對改革台鐵這種短期內無法立竿見影，更無法做哏圖吹噓的基本功毫無興趣。至於蔡英文總統，太魯閣號事件家屬還當面哭喊「妳每次都聽到，都不改進」，但她在民進黨中常會作了冰冷抽象的台鐵改革指示後，不久就擔心起自己臉書觸及率的下降。在這種大家都打假球的氛圍下，台灣的軌道安全只有無止盡地向下沉淪。