母逝難接受 天天擦拭伴屍10月

屏東縣82歲葉姓老婦人，今年初在彌留狀態下從醫院送回家中，鄰居10個月來未見葉婦出門，報警前往查看時，卻遭葉婦二女兒刁難要出示搜索票，警方驚覺有異，前天緊急聯繫葉婦兒子返家，才驚見葉婦坐在躺椅上已成乾屍。

警方調查，葉婦二女兒因不能接受母親往生事實，遲遲不辦理後事，還天天為母親擦拭身體，伴屍長達10個月；檢方相驗後要求家屬下葬，警方依違反社會秩序維護法「無正當理由，停屍不殮」規定裁罰。

葉婦今年2月因病被醫院判定醫治無效，送回家中待辦後事，鄰居自此沒聽聞後續消息，日前向麟洛分駐所報案，指葉婦返家迄今10個月，詢問葉婦二女兒和大兒子都不搭理，很擔心其狀況，不知道家裡發生什麼事。

警方獲報前往查看，但葉婦2女兒堅稱「沒搜索票不能進入」，警方除一面聲請搜索票，也連繫葉婦在外地的2兒子回家，進屋才發現母親坐在臥室躺椅上已成乾屍。

2女兒說，她不能接受母親往生，遺體就放置母親房內躺椅，每天為母親遺體擦拭身體，宛如母親活在人世，鄰居表示都沒聞到屍臭。

警方調查，葉婦與50歲未婚的二女兒、47歲的大兒子（已離婚）及孫子同住，這對兒女沒有穩定工作，大兒子有思覺失調症，月前被強制送醫，二女兒精神狀態也不穩定，是弱勢家庭；大兒子、二女兒與二兒子感情不睦，長年沒往來，導致母親過世近10個月，二兒子也不知道狀況。

針對這起駭人聽聞的伴屍案，高雄長庚精神藥理學科主任洪琪發推測，這應屬「病態性悲痛反應」。他說，一般人對難以接受的事起先會震驚、否認，若持續很久則進入病態性悲痛反應，至於伴屍者是否有思覺失調，以致無法分辨事實等精神疾病，需追查病史。

洪琪發說，美國精神疾病診斷手冊已將親人過世而導致憂鬱狀況納入，這類喪親衍生的憂鬱症 ，可開抗憂鬱藥物治療，或輔導重啟新的生活重心，個案若是弱勢者，需由社政人員協助媒合資源，助他們走過低谷。