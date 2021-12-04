黑白集／渣男背景太硬？ 上演散步記者會

綠委高嘉瑜的驚悚遭遇，暴露了台灣政治圈不少變態現象。渣男林秉樞虛實交錯的政商網絡，高嘉瑜遭民進黨同志 的冷落，綠營網軍的綿密串連，在在讓人驚嘆。離譜的是，林秉樞遭地院裁定羈押禁見，法警押解他上囚車途中，他竟能在媒體包圍下侃侃談論案情，彷彿是檢方特意為他開的記者會。

不知是渣男的背景太有力，或是押解的法警太無知，竟會演出嫌犯「散步記者會」的直播，這又是一個「台灣第一」現象。新北地院裁定林秉樞羈押禁見，就是為了避免他「逃亡串證」。然而，法警讓他對著媒體和攝影 機暢所欲言，就各項爭議逐一辯解，不就是給他隔空串證的機會嗎？何況，他一邊裝作向高嘉瑜致歉，一邊又透露新的隱私 ，脫罪及恐嚇意味濃厚。

明知大批記者守在現場，檢警卻任意讓他一路大放厥詞，我們的司法對遞解程序的規定真鬆散到這種地步嗎？不僅如此，林秉樞分明有恐嚇女友、威脅父母的前科，但司法資料檢索系統中卻將它遮隱。這點，豈不愈發顯示政壇有人在幫他掩護惡行？

最近「無役不與」的綠委范雲，坦承幫林秉樞向總統府要到他母親喪禮的電子輓聯。若非關係匪淺，渣男如何得到這樣高規格的「服務」？譴責暴力卻未譴責渣男的范雲，才該公開交代一下！

（轉載自聯合報）