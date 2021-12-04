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林秉樞帶風向 焦點從新系轉正國會 綠網軍文化走火入魔

記者蔡晉宇、吳亮賢／台北4日電
綠委高嘉瑜被施暴事件衍生出案外案，高嘉瑜男友林秉樞（見圖）試圖透過PTT帶風向，反映出民進黨近年來風行的網軍文化。（記者柯毓庭／攝影）
綠委高嘉瑜被施暴事件衍生出案外案，高嘉瑜男友林秉樞（見圖）試圖透過PTT帶風向，反映出民進黨近年來風行的網軍文化。（記者柯毓庭／攝影）

綠委高嘉瑜被施暴事件衍生出案外案，加害人林秉樞試圖透過PTT帶風向，其中PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」屢發文企圖替林洗白，與綠營間關係更被質疑。綠營人士指出，整起事件意外觸動黨內派系敏感神經，雖未演變成駁火交戰，但反映出的重要訊息卻是，民進黨近年來風行的網軍文化，顯然已經走火入魔，一點風吹草動都可能陷入敵我不分情況。

熟悉民進黨派系生態的綠營人士表示，林秉樞友好的民進黨政治人物以新潮流為大宗，和新系走得近，眼看就快成為下一階段討論重點，此時冒出「CrazyWinnie」身分被起底是曾任陳亭妃胞妹、台南市議員陳怡珍助理的「台獨機關槍」李柏璋，將討論焦點轉向「正國會」陣營，時機點耐人尋味。

民進黨「正國會」立委陳亭妃表示，不認識林秉樞，沒有動機要替他洗白。陳亭妃形容，對於被無端捲入感覺像是「被雷劈到一樣，莫名其妙」。

曾遭「CrazyWinnie」攻擊的台南市長黃偉哲坦言確實一直在挨打，「透過PTT發酸文，再轉到新聞媒體報導，好像是網軍基本的操作模式」。

綠營人士指出，「CrazyWinnie」並非特定派系的御用網軍，其發文內容涵蓋層面連非政治領域都有，定位較接近拿錢辦事的「打工仔」網軍，且若真的要請人處理網軍部分，也是「只能做不能說」，不可能直接掛名為助理，此有違一般政治操作常理，當中少不了派系借題發揮的痕跡。

民進黨新系人士表示，雖然泛新系與正國會近來因台南市長提名問題關係緊張，但該事件僅是「擦槍走火」程度，雙方點到為止，未進一步激化成派系間全面駁火引爆點。

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