內鬥？隱瞞？ 民進黨網軍風暴背後 恐藏利益分配

綠委高嘉瑜被男友林秉樞施暴後，林秉樞透過PTT帶風向、PTT帳號「CrazyWinnie（沒品維尼）」也企圖替林洗白，更引發民進黨 內派系內鬥，就連高嘉瑜前男友馬文鈺也加碼爆料，事發前林秉樞曾請託某綠營大老向周刊施壓，挑動民進黨內網軍文化敏感神經，熟悉網路行銷操作人士指出，網軍只是表面的現象，關鍵是動用網軍想隱瞞操作什麼？等到私人領域關注冷，或許就會浮上檯面。

本報系聯合報導，高嘉瑜事件案外案橫掃綠營各派系，熟悉民進黨派系生態綠營人士稱林秉樞友好的派系以新潮流為大宗，但林秉樞常在親綠的台灣智庫「思想坦克」撰文，與各派系人士也都有往來。

馬文鈺昨爆料，林秉樞在綠營政商界著墨深，林秉樞在事發前，更曾請託某綠營大老向周刊施壓，點名是PChome董事長詹宏志、科技大老宣明智與一個「黨內前輩、集團總司令、很凶、台北大老」。

對於馬文鈺的說法，詹宏志及宣明智皆否認。新潮流系大老段宜康昨在臉書 透露與周刊的聯繫過程，並表示和林秉樞認識十年，但見面的次數並不多，並透露出刊前和周刊的聯繫過程，以及林秉樞前後不一說法，足以讓他相信林秉樞一再欺騙自己。

李柏璋日前否認發「洗白文」，但馬文鈺昨直指，對照李柏璋在PTT當網軍的慣用文法和語氣，「可以肯定文章絕對出自李柏璋之手」。綠營人士分析，李柏璋的網軍生意橫跨派系，「儼然是網軍供應商」，李柏璋曾介入高雄市長初選，在台南不只接一個陣營的案子，並非外界指涉為特定派系御用網軍，其操作風格辛辣，鎖定欲批判對象砲火強，標榜「錢花下去，在網路上就有立竿見影的效果」，能發動的議題也不侷限政治，「在綠營圈內稱得上小有名氣的網軍」。

熟悉網路操作的人士則指，此次風暴 讓外界看清政治界「靠吹捧就能成名」的扭曲現象。如今扯出案外案，他說，高嘉瑜與民進黨各派系始終保持曖昧，這次各方網路操作，某種程度是趁亂解決政治恩怨，「網軍只是表面，別認真以為檯面上的爆料者是出於關心」。關鍵在各界動員時，想掩蓋的是什麼。等到私人領域關注冷卻後，或許最後還是回到利益分配。