「想不想被爆料？」 高嘉瑜直播節目遭網軍留言恐嚇

民進黨被指透過網軍攻擊反對意見者文化的作法，甚至有疑似恐嚇的言論，在高嘉瑜的專訪節目中出現。（記者曾學仁／攝影）

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案持續延燒，資深媒體人黃揚明昨指出，高嘉瑜受暴前一天參加直播節目時，有三則疑似威脅高的留言，林秉樞恐有不同網軍系統在操作。對此國民黨 立委洪孟楷也痛批，如果連國會立委都被公然恐嚇，「台灣還有什麼法治可言？」

本報系聯合報導，黃揚明指出，高嘉瑜參加11月10日下午「新聞大白話」直播節目時，出現三則贊助留言，分別問高「你想不想被爆料？」、「不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」、「妳自己也有違法事宜」，警告意味濃厚。

黃揚明透露，當主持人念出留言，並詢問高嘉瑜是否有違法時，高先回應，「有嗎？沒有吧？」當旁邊來賓進一步點出贊助金額高達1690元台幣（約60美元），高嘉瑜則說，「他應該很愛我」。

黃揚明表示，高嘉瑜受暴事件還沒發生前就被網軍恐嚇，絕對跟「台獨機關槍」李柏璋是不同系統，可見林秉樞有不同的網軍系統在處理這件事，他也質疑，高嘉瑜被施暴也許跟網軍的警告有關，檢調應清查林秉樞究竟委託哪些人，「把這些人揪出來，否則可能成為社會的不定時炸彈，隨時去轟炸任何一個被鎖定的對象」。

洪孟楷表示，2020年後，網軍猖獗，側翼帶風向更時有所聞，若連國會立委都在媒體前被以暗示、明示方式恐嚇，台灣還有什麼法治可言？強力要求民進黨政府釐清真相，「此事不只是民進黨派系的網軍對立，更是法治國家要阻絕的現象」。

民眾黨立委邱臣遠也說，網軍帶風向文化，敗壞社會風氣，對國家發展沒有助益，對於網軍產業化、傭兵化的現象，任何政黨都要節制，「現在連自家高嘉瑜委員都被這樣攻擊，更何況一般的人？執政黨、各政黨都應該遏止這樣的文化。」