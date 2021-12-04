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「林秉樞說法一變再變」 段宜康否認幫施壓報導

台灣新聞組／台北4日電

民進黨立委高嘉瑜受暴案持續延燒。高嘉瑜前男友馬文鈺指控，有人向媒體高層施壓，其中又以3人施壓的最用力，分別是PChome董事長詹宏志、科技大老宣明智與一個「黨內前輩、集團總司令、很凶、台北大老」。被影涉施壓的前綠委段宜康在臉書表示，曾在出刊前和周刊聯繫過，但並未施壓，且林秉樞對自己的說法一變再變。

本報系聯合報報導，段宜康表示，段宜康指出，11月24日當天周刊告知，林秉樞講的不是事實，過程很嚴重，有施暴和限制人身自由；而且他們很有把握，並要求不能打草驚蛇，希望只能回答林秉樞「還在查證，不會那麼快上刊，也一定會給他回應機會」。

段宜康表示，林秉樞對自己的說法一直改變，先説是馬文鈺打高嘉瑜；然後又變成高嘉瑜因為發現他和前女友的影片，所以吃醋要害他。段說，周刊在報導之前，自己守著媒體原則，透露的訊息不多，但已經足以讓自己相信林秉樞一再欺騙，不過守著對周刊朋友的承諾，自己只能在報導之前應付這個認識10年，但其實完全陌生的人。

另據蘋果日報報導，作家溫朗東指林秉樞冒充國安高層、長期住在容易交付資金與資料的飯店，他在政大政治博士班做中國研究，曾經主張台灣有揮舞五星旗的自由，應該是有計畫性地滲透進土本陣營。然而資深媒體人黃揚明從段宜康的說法中，直指溫朗東的說法已經被狠狠打臉。

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