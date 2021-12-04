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又斷軌封路線 台鐵1天4出包

記者曹悅華、王燕華╱綜合4日電
台鐵近日頻頻出包。(記者林伯東／攝影)
台鐵近日頻頻出包。(記者林伯東／攝影)

台鐵昨狀況不斷，先是一早號誌故障，再來普悠瑪號突然失去動力，下午自強號停靠南澳站時，又因列車長沒協助開車門，導致十多名旅客下不了車，晚間又驚傳斷軌，路線一度封鎖。不僅如此，前天還發生乘客不滿被指正自行車停放位置，作勢毆打女列車長。

台鐵昨天上午7時先是基隆至八堵間號誌異常，經查是黃燈故障。接著近10時，406次普悠瑪號於富源至瑞穗間，發生機車無動力。台鐵局說，ATP地上感應子故障，停在中性區間，沒有動力，移開後重新升弓就好。該列車因此延誤46分鐘，車上234人可全額退票。

台鐵下午則又搞烏龍，224次自強號下午2時停靠南澳站時，列車長竟因在交接，未協助開一到六車的車門，導致十多名旅客下不了車。台鐵坦言，是嚴重疏失，對旅客很抱歉，將懲處站長跟副站長。

不料，晚間9時20分，台鐵頭城至龜山間驚傳斷軌。台鐵證實，晚間號誌人員發現有斷軌，大約0.5公分裂縫，研判應該是熱脹冷縮導致裂縫，先路線封鎖，然後先加固後慢行，時速30公里慢行恢復通車後，再來提速到60公里。並於夜間抽換鋼軌。經統計，影響5列次、26分。

此外，前天一列EMU800型區間車接近鳳山站時，有旅客因不滿被要求移動自行車擺放位置，作勢毆打女列車長，還罵髒話。台鐵說，已交由鐵警調查，會協助女列車長提告；由於近期暴力事件頻傳，正研議強制列車長配戴防狼噴霧，會訂配套。

台鐵

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