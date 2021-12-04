凶猛比特犬 咬死鄰居3歲童 很可能遭人道毀滅

屏東縣闖禍的比特犬，江姓飼主已沒有意願繼續飼養，農業處把比特犬帶回收容所，將人道評估。(記者劉星君／翻攝)

又傳比特犬傷人悲劇！屏東縣春日鄉一名三歲男童，前晚趁母親外出獨自走到鄰居家，結果被鄰居養在庭院的比特犬攻擊，腹部和頸部被咬得血肉模糊，大量失血死亡；江姓飼主被依過失致死罪函送檢方偵辦，江男事發後已無意願飼養，比特犬由農業處帶回收容所。

江男自責又無奈表示，比特犬都有繫上狗鏈，並警告鄰居不要靠近，沒想到憾事還是發生。農業處指出，這隻狗會做「人道評估」，再決定如何處理，但畢竟已發生咬死人憾事，又是列管凶猛犬類，很可能人道毀滅。

警方調查，這名男童父親已過世，平日與母親、祖母同住，因有發展遲緩問題且體型較瘦，母親在家時都不讓兒子單獨外出。

前晚7時許，男童趁母親外出買晚餐空檔，獨自走到20公尺外的鄰居家，沒多久就被鄰居綁在庭院的比特犬攻擊，有人聽到犬隻攻擊叫聲外出查看，赫見比特犬緊咬男童腹部不放，趕緊叫飼主出來救人，並叫救護車將男童送醫，但仍因大量失血不治。

男童母親目睹兒子瘦小身驅被比特犬咬到血肉模糊，自責出門前未交代母親看好兒子不要亂跑，沒想到一時疏忽竟是母子永別。鄉公所第一時間啟動醫療、喪葬及心理輔導，並協調社福單位協助家屬面對喪子之痛。

據了解，江男和男童母親是遠親也是鄰居，江男表示比特犬飼養年餘，一直有繫上狗鏈，沒想到憾事仍發生，會負起該負的責任，也決定不再飼養。

農業處動保人員昨天到場了解情況，闖禍的比特犬當時關在民宅空地旁，但犬舍四周已拉起封鎖線，禁止民眾靠近。農業處發現，飼主未依規定申請寵物飼養登記、植晶片 和做絕育，違反動物保護法，將依法開罰。

農委會日前已公告比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，現有比特犬飼主只要在期限內辦理申報備查，遵守配套管理規定，就可繼續飼養，已飼養的比特犬，須在2023年2月28日前完成申報。