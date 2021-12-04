我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

賣場支援打疫苗 柯P批整死人 台南馬上做

台灣新聞組╱台北4日電
台北市長柯文哲表示，預算是8月編列，當時疫情相當緊急，中央疫苗進貨不穩定，但現在看來慈濟、鴻海、台積電都買得到，代表北市府若真的要買的話也買得到，目前沒有急迫性，還是要回歸務實。(圖：北市府提供)
台北市長柯文哲表示，預算是8月編列，當時疫情相當緊急，中央疫苗進貨不穩定，但現在看來慈濟、鴻海、台積電都買得到，代表北市府若真的要買的話也買得到，目前沒有急迫性，還是要回歸務實。(圖：北市府提供)

台灣第一劑疫苗覆蓋率逼近八成，但國際又出現新變異株Omicron威脅，疫情指揮中心立即宣布追加施打第三劑，其中莫德納第三劑僅接種「半劑」，不過國際知名醫學期刊「刺胳針」刊登英國追加劑二期臨床試驗，指莫德納以全劑量誘發抗體的滿意反應最強。指揮中心回應，免疫反應愈強、副作用愈多，研究無損台灣政策。

指揮中心前天宣布即起開打第3劑，截至昨止，已有63人完成第3劑接種。為促進疫苗接種率，同步也宣布全聯等百貨賣場「支援接種」。指揮中心發言人莊人祥表示，最快下周一起設站，接種的疫苗品牌由地方衛生局決定，每一個接種站，最多僅接種一種疫苗；另台鐵也有意合作。

不過台北市長柯文哲昨表示，不可以前天宣布、昨天下午就開始打，「整死大家嗎？」舊據點都打不滿了，開新據點幹什麼？莊人祥則回應，並沒有「強迫」各地方政府都要設點。

台南市衛生局則立即上陣，今、明兩天下午1時到5時，在台南火車站、新營火車站、台南市文化中心、家樂福安平店等四處地點，開設莫德納疫苗施打站。

此外，由於第三劑疫苗的選擇，台灣建議莫德納採「半劑量」接種。不過英國研究顯示，莫德納全劑量接種，誘發免疫反應最強。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，研究的結論是不管接種哪一種品牌的疫苗作為第三劑，抗體濃度都會增加，雖然接種全劑量的莫德納疫苗，抗體增加幅度最高，但發燒、疲倦等副作用也較其他疫苗強烈。

羅一鈞表示，指揮中心是建議比照英、美施打半劑量的莫德納疫苗，減少副作用產生的比率。他強調，莫德納的抗體生成比BNT高，「就算半劑莫德納劑量，仍勝過全劑BNT一籌」。若未來開放BNT做第三劑，將以全劑量為主。

台灣昨新增11例境外移入案例，其中7例為突破性感染。本周境外移入個案中，病毒定序為Delta＋，其餘皆為Delta。羅一鈞強調，目前並未檢驗到Omicron。不過，台灣駐南非代表處2名人員於南非當地確診，有很高的機率感染Omicron。

為鼓勵民眾接種新冠疫苗，高雄市衛生局首創在捷運站內就可打疫苗。(記者劉學聖／攝影...
為鼓勵民眾接種新冠疫苗，高雄市衛生局首創在捷運站內就可打疫苗。(記者劉學聖／攝影)

疫苗 莫德納 Omicron

上一則

又斷軌封路線 台鐵1天4出包

下一則

凶猛比特犬 咬死鄰居3歲童 很可能遭人道毀滅

延伸閱讀

防Omicron 台第3劑疫苗開打 賣場設站將「隨到隨打」

防Omicron 台第3劑疫苗開打 賣場設站將「隨到隨打」
台第3劑開打 賣場設站

台第3劑開打 賣場設站
南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制
台AZ開放混打 明年1月追打第3劑有譜

台AZ開放混打 明年1月追打第3劑有譜

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵