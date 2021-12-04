賣場支援打疫苗 柯P批整死人 台南馬上做

台北市長柯文哲表示，預算是8月編列，當時疫情相當緊急，中央疫苗進貨不穩定，但現在看來慈濟、鴻海、台積電都買得到，代表北市府若真的要買的話也買得到，目前沒有急迫性，還是要回歸務實。(圖：北市府提供)

台灣第一劑疫苗 覆蓋率逼近八成，但國際又出現新變異株Omicron 威脅，疫情指揮中心立即宣布追加施打第三劑，其中莫德納 第三劑僅接種「半劑」，不過國際知名醫學期刊「刺胳針」刊登英國追加劑二期臨床試驗，指莫德納以全劑量誘發抗體的滿意反應最強。指揮中心回應，免疫反應愈強、副作用愈多，研究無損台灣政策。

指揮中心前天宣布即起開打第3劑，截至昨止，已有63人完成第3劑接種。為促進疫苗接種率，同步也宣布全聯等百貨賣場「支援接種」。指揮中心發言人莊人祥表示，最快下周一起設站，接種的疫苗品牌由地方衛生局決定，每一個接種站，最多僅接種一種疫苗；另台鐵也有意合作。

不過台北市長柯文哲昨表示，不可以前天宣布、昨天下午就開始打，「整死大家嗎？」舊據點都打不滿了，開新據點幹什麼？莊人祥則回應，並沒有「強迫」各地方政府都要設點。

台南市衛生局則立即上陣，今、明兩天下午1時到5時，在台南火車站、新營火車站、台南市文化中心、家樂福安平店等四處地點，開設莫德納疫苗施打站。

此外，由於第三劑疫苗的選擇，台灣建議莫德納採「半劑量」接種。不過英國研究顯示，莫德納全劑量接種，誘發免疫反應最強。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，研究的結論是不管接種哪一種品牌的疫苗作為第三劑，抗體濃度都會增加，雖然接種全劑量的莫德納疫苗，抗體增加幅度最高，但發燒、疲倦等副作用也較其他疫苗強烈。

羅一鈞表示，指揮中心是建議比照英、美施打半劑量的莫德納疫苗，減少副作用產生的比率。他強調，莫德納的抗體生成比BNT高，「就算半劑莫德納劑量，仍勝過全劑BNT一籌」。若未來開放BNT做第三劑，將以全劑量為主。

台灣昨新增11例境外移入案例，其中7例為突破性感染。本周境外移入個案中，病毒定序為Delta＋，其餘皆為Delta。羅一鈞強調，目前並未檢驗到Omicron。不過，台灣駐南非代表處2名人員於南非當地確診，有很高的機率感染Omicron。