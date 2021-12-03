疑掉包備份隨身碟 林秉樞：嘉瑜跟小馬贏了 放我一馬
男子林秉樞涉嫌家暴立委女友高嘉瑜遭檢方聲押禁見，他在羈押庭上懇求法官「給我一個再融入社會的機會」，但辯稱只用手打頭、沒拖行，事後三跪九叩認錯，兩人和好還一起泡澡。但新北地院仍認為他涉犯恐嚇、傷害等罪嫌重大，且有湮滅證據、串供、反覆實施恐嚇犯行之虞，昨天凌晨裁定收押禁見。
據了解，檢警勘驗林秉樞手機，發現除高嘉瑜外，還有三名女子的不雅照，檢警正在過濾三人身分，確定身分後將傳喚協助釐清案情；至於林被拘提時在場的吳姓女子，如果有必要也會傳喚說明。另外，衍生的網軍帶風向風波，檢警正密切注意，不排除主動介入調查。
針對高嘉瑜聲明當時她看到備份豆腐隨身碟是白色的，檢警查扣的卻是黑色的，疑遭掉包。檢警表示，拘提林秉樞時，林兩支手機正在備份，現場沒發現白色「豆腐頭」；相關證物已扣案，全案積極偵辦，會調查是否有其他證物。
「我對她還有實質支持很多，我不後悔。」林秉樞說，有人跟他說高嘉瑜很厲害、操作很強，「但是我不這麼認為啦，我覺得嘉瑜是個受害者，再次跟她道歉，對不起，好不好？就嘉瑜跟小馬（高嘉瑜前男友）已經贏了，那我就是道歉，對不起，放我一馬」。
法院昨天凌晨2時許裁定羈押，被法警押回地檢署途中，守候的媒體問他有沒有什麼想對高嘉瑜說時，他說「不用啦！她應該很開心啦…。」記者問他被收押是否覺得委屈？他輕笑表示「不用多說，沒關係，人生至此已經最低了，沒有什麼可以失去的了。」
高嘉瑜昨天發臉書謝謝這幾天支持鼓勵的朋友，知道好多人幫她加油、給她力量，甚至為她流淚，「很幸運，在見識人性最黑暗的一面後，卻看到更多溫暖、善良、美好。」她還特別提到，第一時間聲援的媒體人周玉蔻，還有看不下去的前立委謝欣霓，「很多過去不喜歡我的人，都還願意給我力量挺身而出、為我發聲。」
高嘉瑜說，對不起，應在第一時間就要站出來，但她遲疑了，以為自己一個人能夠承擔、解決，事實上是需要大家幫忙，後面還有更多比她弱勢、更無助的人，如果她都不能勇敢，她們怎麼有勇氣面對；甚至，這幾天好幾位也跟她一樣被林用暴力、恐嚇、脅迫方式交往過的受害者都跟她轉達，也在一樣情境中，卻無能為力，她們都說「還好我站出來了，希望我是最後一個受害者。」
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