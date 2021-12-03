疑掉包備份隨身碟 林秉樞：嘉瑜跟小馬贏了 放我一馬

檢警公布扣押證物中含有一黑色豆腐備份隨身碟，但立委高嘉瑜透過律師指出當時她看到資料的備份豆腐隨身碟是白色的，檢警回應會積極追查是否有其他證物。(圖：新北地檢署提供)

男子林秉樞涉嫌家暴 立委女友高嘉瑜遭檢方聲押禁見，他在羈押庭上懇求法官「給我一個再融入社會的機會」，但辯稱只用手打頭、沒拖行，事後三跪九叩認錯，兩人和好還一起泡澡。但新北地院仍認為他涉犯恐嚇、傷害等罪嫌重大，且有湮滅證據、串供、反覆實施恐嚇犯行之虞，昨天凌晨裁定收押禁見。

據了解，檢警勘驗林秉樞手機 ，發現除高嘉瑜外，還有三名女子的不雅照，檢警正在過濾三人身分，確定身分後將傳喚協助釐清案情；至於林被拘提時在場的吳姓女子，如果有必要也會傳喚說明。另外，衍生的網軍帶風向風波，檢警正密切注意，不排除主動介入調查。

針對高嘉瑜聲明當時她看到備份豆腐隨身碟是白色的，檢警查扣的卻是黑色的，疑遭掉包。檢警表示，拘提林秉樞時，林兩支手機正在備份，現場沒發現白色「豆腐頭」；相關證物已扣案，全案積極偵辦，會調查是否有其他證物。

「我對她還有實質支持很多，我不後悔。」林秉樞說，有人跟他說高嘉瑜很厲害、操作很強，「但是我不這麼認為啦，我覺得嘉瑜是個受害者，再次跟她道歉，對不起，好不好？就嘉瑜跟小馬（高嘉瑜前男友）已經贏了，那我就是道歉，對不起，放我一馬」。

法院昨天凌晨2時許裁定羈押，被法警押回地檢署途中，守候的媒體問他有沒有什麼想對高嘉瑜說時，他說「不用啦！她應該很開心啦…。」記者問他被收押是否覺得委屈？他輕笑表示「不用多說，沒關係，人生至此已經最低了，沒有什麼可以失去的了。」

高嘉瑜昨天發臉書 謝謝這幾天支持鼓勵的朋友，知道好多人幫她加油、給她力量，甚至為她流淚，「很幸運，在見識人性最黑暗的一面後，卻看到更多溫暖、善良、美好。」她還特別提到，第一時間聲援的媒體人周玉蔻，還有看不下去的前立委謝欣霓，「很多過去不喜歡我的人，都還願意給我力量挺身而出、為我發聲。」

高嘉瑜說，對不起，應在第一時間就要站出來，但她遲疑了，以為自己一個人能夠承擔、解決，事實上是需要大家幫忙，後面還有更多比她弱勢、更無助的人，如果她都不能勇敢，她們怎麼有勇氣面對；甚至，這幾天好幾位也跟她一樣被林用暴力、恐嚇、脅迫方式交往過的受害者都跟她轉達，也在一樣情境中，卻無能為力，她們都說「還好我站出來了，希望我是最後一個受害者。」