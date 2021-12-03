新聞眼／從卡神到家暴 蔡英文應終結網軍亂象

「卡神」楊蕙如操控網軍汙衊駐大阪辦事處長蘇啟誠，被依侮辱公署罪判刑六月。（本報資料照片）

立委高嘉瑜遭男友暴打，扯出網軍帶風向事件。前有「卡神」楊蕙如指揮網軍攻擊駐外人員，後有賴清德 副總統遭綠營網軍圍剿，如今連家暴被害的黨內立委也不放過，甚至扯出黨內派系內鬥。「網軍亂台」是現在進行式，蔡英文 總統除了慰問高嘉瑜、關切立委人身安全，更應下令檢警調嚴查、飭令黨內同志自制，終結這種亂象。

2018年，「卡神」楊蕙如指揮網軍攻擊外交部駐大阪辦事處長蘇啟誠，蘇不堪攻擊自殺身亡，檢警大動作查辦、起訴，楊蕙如與另名蔡姓網軍各被判處六個月徒刑，可易科罰金。

2020年美國總統大選，疑有俄國網軍介入；賴清德副總統也在參加黨內總統提名 初選時受到黨內網軍攻擊。網軍亂象存在已久，政黨、側翼甚至政府機關養網軍更是鄉民皆知事實，但執政者始終放任這種亂象存在，這次高嘉瑜受暴事件發生後，依舊出現網軍帶風向的惡劣行徑。

高嘉瑜指控，林秉樞曾揚言，若不按照他的意思，就要發動網軍來發謠言；堂堂立委都得對網軍如此忌憚，可見網軍治國已是不可忽視的現象。

其實，網軍公司就像詐騙機房，辦公室常換地點，避免IP位置固定；初具規模的網軍公司，通常設置20幾台電腦，由幹部指示發文帶風向。每逢選舉，網軍頭（公司老闆）和政治人物洽談案件價格，根據發動攻擊的規模收取數10到數百萬元不等的費用，網軍公司已形成一定的產業規模。

網軍亂國現象越來越嚴重，蔡英文總統應帶頭宣示遏止亂象，除嚴令政府機關不得以任何名義、任何職務養網軍，更應以黨主席身分要求黨籍同志不得運用網軍攻擊對手、上網亂帶風向或散布假訊息，否則要取消政黨推薦與提名。同時下令並支持檢警調單位，不分黨派揪出擾亂社會、影響政治的不肖網路鍵盤手們。

網路可貴之處在於鄉民自由發表意見，但有心人的操作就成了網路霸凌甚至奪取權勢的工具；雖說網路的言論自由不應有公權力過度介入，但已經扭曲的網軍文化，需要鄉民、社會形成共識督促政府提出辦法，朝野政黨更應放棄網軍操作，才是國家之福。