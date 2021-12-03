呂秀蓮譴責網軍惡棍 籲民進黨管制約束

前副總統呂秀蓮嚴厲譴責暴力，並表示民進黨對網軍部隊應該有一套自律自清的管制辦法。（本報資料照片）

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發各界關注。前副總統呂秀蓮 昨天嚴厲譴責暴力，並表示加害者是網軍惡棍，是綠營網軍部隊，希望執政的民進黨，對網軍部隊應該有一套自律自清的管制辦法，負責任地向社會交代。

台北中國時報報導，國民黨 則指出，不少報導指出林秉樞與民進黨關係匪淺，民進黨主席蔡英文有義務向社會說明施暴者與綠營的關係，若默不作聲就是縱容施暴者。但民進黨對呂秀蓮與國民黨的呼籲，並沒有回應。

呂秀蓮昨在臉書直播，評論高嘉瑜遭施暴案時表示，男女情感糾葛複雜，發生這樣的事情，受害者還是一個知名度非常高的國會議員，「對台灣的社會衝擊很大」。

呂秀蓮說，年輕、聰明的立委高嘉瑜受到暴力、欺負，高嘉瑜自嘆識人不明，她要提出最強烈的譴責與深深不捨，希望高可以早日走陰影。文明社會不容許暴力，不只男人不可以暴力毒打女性，女性也有一小部分暴力化，文明社會，有事應理性解決。

呂秀蓮說，大家原很期待知識科技會帶給人民更光明、更美好，但網路世代也有暗黑勢力存在，高嘉瑜受暴事件雖未完全清楚，但已經知道，加害者是個網軍惡棍，是綠營的網軍部隊，希望執政的民進黨，本於創黨的初衷，毋枉毋縱，對於網軍部隊，應該有一套自律自清的管制辦法，否則號稱民主自由，卻過度寵信所謂的網軍部隊，而不加約束，這是很反諷的事，呼籲民進黨，負責任向社會交代。

本報系聯合報報導，對於外界質疑是網軍操作，民進黨台北市議員王世堅昨受訪指出，「我認同啊，我非常清楚，我想高嘉瑜也非常清楚。」

至於外界質疑「CrazyWinnie」是前民進黨議員助理？王世堅說，他不曉得有這個消息，但這些網軍年紀輕輕就出賣自己靈魂，躲在暗處，但社會沒有這樣，是一個光明磊落的社會，什麼時候開始有這些傢伙？「過去我們民進黨也沒有這樣啊？這對得起民進黨過去先賢先烈？」