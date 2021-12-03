高嘉瑜前男友爆：林秉樞找高層施壓周刊 威脅高洗白

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，2日凌晨2時許，新北地院開庭後裁准羈押禁見。(記者柯毓庭／攝影)

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，她的前男友馬文鈺昨爆料，林秉樞找金融鉅子和政界高層向周刊施壓，還跟高說「這種事情，天知地知，你知我知，只要你說沒有，這事情就不存在」。林秉樞被拘提前一天還打電話向媒體人蔡詩萍、律師呂秋遠等人求救。

馬文鈺2日在政論節目「辣新聞」指出，先前完全不知高嘉瑜與林秉樞交往，直到她被毆打後才知道林秉樞這個人，他透露林曾跟高嘉瑜炫耀，自己曾追求另一名女立委，對方也很仰慕他的才華，最後因年齡差距未在一起。林跟高交往還展示其他女生如何倒貼他等。

馬文鈺指出事發後，「林秉樞跟高嘉瑜說，只要你願意接受這個版本，我們就可以建構出這個事實，鏡週刊就是說謊，所以他同時去買了別的媒體，所以才有逆向報導、公關稿。」周玉蔻聽到此處驚訝張大嘴，直呼「他還叫她串通要洗白？」

馬文鈺回應，「對！就像駭客 任務，紅色藥丸、藍色藥丸一樣說，你可以接受繼續這樣過生活，很體面，你永遠是明星級的立委，就像明星級的政治人物，要嘛，你就身敗名裂，自己選一個」，林秉樞持續壓迫、欺壓高嘉瑜，連周刊都不准報，所以外界質疑高嘉瑜自己或他找周刊，事實上完全不是，周刊是有自己的管道，從非政治管道得到，再會同政治組報導，因為這案件太重大了，而且難以突破。

馬文鈺提及，他一直跟高嘉瑜說要去驗傷、坦承事實，「聽到坦承事實，林秉樞這個惡魔又來了，說小馬講的方法完全不對，他（林秉樞）永遠認為我是她的心結，所以我不可以傳訊息給高嘉瑜，盡量少見面，不要有任何接觸，他就說我是想害高嘉瑜，他說這個方法行不通，絕對不可以跟周刊坦承。」

馬文鈺爆料，林秉樞找去跟周刊施壓的那些人都確信林秉樞的說法，還拿人格保證堅稱林秉樞絕沒動手、說這絕對是一個陰謀論、沒拘禁、沒動手，而林秉樞的說法則是，就拍到男女生進了飯店裡面，「所以有我們同黨的政治人物高層打電話過去說，男未婚，女未嫁，你們拍到進去飯店裡面而已，小題大作做什麼？」「結果鏡週刊就說，我們查證事實好像不是這樣，然後政治人物當然就很生氣說，你們不要亂登人家」，「林秉樞講的都是另一套說法，其他兩位身價百億(台幣)以上的超級商業鉅子，都願意幫林秉樞擔保。」