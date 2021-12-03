英保育團體 點名台灣賣瀕危沙魚翅

英國沙魚保育NGO「沙魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，指稱台灣仍在販賣瀕危的沙魚翅，政府管理鬆散。（圖：／沙魚守護者Shark Guardian提供）

台灣從2012年起就推動「沙魚鰭不離身」政策。不過，英國 沙魚保育NGO團體「沙魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，指稱調查的13家台灣南部漁港加工場以及貿易公司中，一半以上有在販賣瀕危的沙魚翅，並指稱台灣管理鬆散，修法倒退製造管理漏洞，「禁絕割鰭棄身」政策恐怕未有效落實。對此，屏東、高雄漁民喊冤，表示遠洋漁船都遵守「鰭不離身」政策，不可能發生這種事。

但根據Shark Guardian調查報告，去年12月至今年3月期間，在屏東東港及高雄前鎮漁港調查13間加工場及貿易公司，發現有超過半數、七間公司販售華盛頓公約附錄二物種的沙翅；調查報告也指出，該組織人員在進行調查的三個月裡，目睹多批來自瀕危物種的魚翅在南部城市、東港魚市卸貨。

英國保育團體還指證，台灣把魚鰭沒離身的沙魚，跟分離的鰭混在一起，有「偷洗」混淆嫌疑，台灣政府管理鬆散。報告也提及，這些被發現的瀕危沙魚，包括黑沙、花沙、馬加沙、長尾沙與大白沙；販賣魚翅的貿易路徑，極可能透過觀光 客攜帶方式規避檢查，有走私嫌疑。

Shark Guardian認為，台灣去年底修正「鮪延繩釣或鰹鮪圍網漁船赴太平洋作業管理辦法」，修法內容放寬、倒退，是在製造管理漏洞。

對此，農委會漁業署副署長林國平表示，華盛頓公約中瀕危物種的規定，是針對國際貿易規範；台灣捕撈到瀕危沙魚，若是列為附錄一的瀕危物種不能交易，但這次英國保育團體指控的附錄二物種，這類的沙魚數量可能少一點，但仍可以捕撈，若要進行國際貿易，捕撈船必須要有合法證明，若沒有賣到國外，台灣捕撈並無違法。

海洋大學環境生物與漁業科學學系教授莊守正指出，台灣陸地沒什麼資源，會利用海上資源，沙魚就是台灣餐桌上選項，且台灣的飲食文化會將沙魚全魚利用，不會只割鰭。外國人不吃，台灣主管機關應更清楚的說明回應，保育團體不能每次都用一兩個案例、醜化台灣漁船漁業。

有漁民表示，漁業署規定台灣禁捕魚種，漁船一運進港口就會由檢查員確認鑑定，船上若出現一片魚鰭，開罰從600萬元台幣起跳，目前台灣沙魚價格低，且運費高昂，漁民沒必要鋌而走險。