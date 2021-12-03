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圍籬鬆脫撞解鎖拉桿 火車行駛中脫節分身500公尺

記者曹悅華／台北3日電
台鐵研判外力入侵導致車廂脫節。（圖：台鐵局提供）
台鐵研判外力入侵導致車廂脫節。（圖：台鐵局提供）

台鐵611次復興號前晚北上快到花蓮鳳林路上，第三、四節車廂竟脫節，列車當場行駛中「分身」，最後完全停住時甚至相隔近500公尺。該事件疑因鐵道局代辦工程「闖禍」，因一片圍籬板鬆脫，入侵撞及車間連結器解鎖拉桿，所幸當時並無乘客站乘或行經車廂間，否則難保不會掉落軌道。交通部說，將懲處鐵道局失職人員及承包商。

台鐵研判外力入侵導致車廂脫節。（圖：台鐵局提供）
台鐵研判外力入侵導致車廂脫節。（圖：台鐵局提供）

台鐵說，該列車前晚8時35分從萬榮站開出後，在經萬榮、鳳林站間隧道，發生列車緊急緊軔而停車，司機員緊急檢查發現第三，四車廂分離。因列車前後分離後電纜線斷損，台鐵請旅客換乘其他車次，事故車則迴送花蓮機務段檢修，共影響三列、350人。

「好險復興號沒什麼人搭」。知情人士說，列車時速達80公里，分離當下列車還會跑，尤其三車以前還有機車頭的動力在拉，等到氣韌全洩光才會停下來，以致最後分離的兩節車廂相隔500公尺。

台鐵說，研判脫鉤為「撞擊異物」所致，且起因是鳳林、萬隆間隧道，由鐵道局代辦的台鐵南平至萬榮雙軌化土建及電車線工程，東線施工圍籬鐵板有鬆脫，入侵車輛界線撞及車間連結器解鎖拉桿導致列車分離。台鐵已協請鐵道局加強鐵路沿線工程檢視及督導。

鐵道局上月23日在台南地下化工程，也才因一輛貨車煞車失靈「倒退嚕」，車尾侵入軌道淨空區域。台鐵企業工會說，不要老讓台鐵背黑鍋，希望交通部長王國材說明，要不要也拔鐵道局的官？而不只是台鐵出包就撤換台鐵處長。

交通部說，上述兩鐵道局疏失已在調查，結果出爐後會懲處鐵道局失職人員與承包商。

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