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高嘉瑜受暴前1天詭異留言曝 媒體人:林秉樞擁不同網軍

記者吳亮賢／台北3日電
資深媒體人黃揚明3日出面爆料。(記者吳亮賢／攝影)
資深媒體人黃揚明3日出面爆料。(記者吳亮賢／攝影)

資深媒體人黃揚明今爆料，在民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴前一天，高參加直播節目時，便有3則疑似威脅高嘉瑜的留言。黃揚明並指出，這批網軍的恐嚇絕對跟「台獨機關槍」李柏璋為不同系統，可見林秉樞有不同網軍系統在處理這件事情，檢調應就留言對象進行調查。

黃揚明指出，高嘉瑜參加11月10日下午《新聞大白話》直播節目時，出現3則贊助留言，分別問高「你想不想被爆料？」「不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」「妳自己也有違法事宜，妳要想清楚」，語帶警告意味。

黃揚明透露，當主持人念出留言，並詢問高嘉瑜是否有違法時，高回應，「有嗎？沒有吧？」旁邊來賓進一步點出贊助金額高達1690元台幣，高嘉瑜則回「他應該很愛我」。

黃揚明強調，在高嘉瑜受暴前一天，就已經有人用恐嚇方式警告高嘉瑜，而且提到有相關證據，是不是跟後來流出的高嘉瑜簽名是相同事件？是不是林秉樞在操弄網軍？檢調都應該就贊助的刷卡金流去查，「高嘉瑜11日被施暴，也許就跟這一天的警告是有關聯的」。。

對於高嘉瑜受暴後，有網軍惡意帶風向，黃揚明表示，暴力事件還沒發生前網軍的恐嚇，絕對跟「台獨機關槍」李柏璋是不同系統在操作，「可見這位林先生有不同的網軍系統在處理這件事情」，檢調應確認林到底委託哪些人，把這些人都揪出來。否則可能成為社會的不定時炸彈，隨時去轟炸任何一個被被鎖定的對象。

民進黨

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