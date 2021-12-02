姊妹花慘遭猥褻致憂鬱症 台南補教男師被判4年6月

台南地院認男師身為姊妹的數學老師，卻利用教導她們的機會，逞其一己之私慾，對於兩人為猥褻行為，造成難以抹滅的陰影，應執行4年6月徒刑，可上訴。(本報資料照片)

台南有對高中姊妹花3年多前在補習班，遭數學老師趁自習、教學時解開背扣摸胸或伸入內褲撫摸下體，兩人覺得很噁心，還罹患憂鬱症 就診，去年底輔導老師得知其原委報警，該名男師辯稱自習、上課均有其他人在教室內，據教育局 紀錄，男師在補教生涯中也有學生對其碰觸身體隱私 部位等類似的指述，台南地院判他未滿14歲女子犯強制猥褻罪，應執行4年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，該男師於2017年間在台南開設補習班，並擔任數學老師，而這對現年17、15歲姊妹花則被家長送到該補習班上課。當時姊姊是國一生，在補習班2樓教室內，男師趁她自習時座位在教室最後方，其他學生難以察覺之際，隔著衣服徒手撫摸其胸部，見她不敢抵抗，於是大膽將手伸進去衣服內，解開其內衣背扣，直接摸胸，強制猥褻1次。

當年妹妹則是國小5年級，男師趁在補習班2樓教室內單獨教導數學的機會，隔著衣褲徒手撫摸下體、胸部，見她不敢抵抗，於是大膽將手伸進去褲子、衣服內，直接撫摸其下體及胸部，強制猥褻一次。

姊姊因為被騷擾覺得自己很噁心，不喜歡自己，至去年間才去看醫生，這才發現自己有憂鬱症。她說，去年底她因為前一天吃太多安眠藥及抗憂鬱藥，身體不舒服，輔導老師問她發生什麼事，才說小時候遭猥褻一事。

妹妹說，小5到補習班，一開始是老師的太太教她，下學期時則改由老師教她，是一對一，他第一次教她時就摸她了。有天晚上她與姊姊聊天，姊姊問她有沒有被老師摸，她就很驚訝地說「妳也有喔」，才知道彼此都有被老師摸。

男師否認強制猥褻，他辯稱，妹妹僅周三會讓他批改作業，時間大約10分鐘，訂正完會回去太太處上課；姊姊補習時間為二、五，三、六來自習，她自習、上課均有其他人在教室內，他不可能用下課10分鐘時間去摸其胸部。他也說，有這麼多人在教室，且兩人個性十分兇悍，不可能其手一面摸，她們卻沒有尖叫。

辯護人表示，姊姊供述遭猥褻時，有許多同學在場，很難想像在很多人隨時可看見時，會作出此一犯行，另妹妹都是由被告太太上課，僅一小段時間由被告教導評量或解釋問題，很難想像被告可以摸1小時。

合議庭審酌，男師身為姊妹的數學老師，本當負對兩人保護、教育責任，卻利用教導兩人的機會，逞其一己之私慾，對於兩人為猥褻行為，造成難以抹滅的陰影，並損及日後兩人對於兩性關係的正確認知，不應輕縱。