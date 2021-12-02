高嘉瑜自己掌鏡？律師出面揭林秉樞三大謊言

立委高嘉瑜昨天在立法院舉行記者會，提到受暴經過，止不住眼淚。(本報資料照片)

民進黨 立委高嘉瑜男友林秉樞昨天在移送過程中，向媒體強調許多影片是和高嘉瑜一起拍，甚至由高嘉瑜掌鏡等語。高嘉瑜律師李永裕今天指出，林秉樞在移送地檢署途中，就說出三大謊言，高嘉瑜影片都不是他掌鏡，且不僅手機 被控制，被林秉樞發臉書 、傳群組，還提到高嘉瑜有還手，但高是被身高180公分的林秉樞壓在地上打，甚至存影片的隨身硬碟都被調包，林的說法都非常荒謬。

李永裕指出，高嘉瑜請他來駁斥林秉樞謊言，在走路去地檢署短短時間，都能瞬間捏造這麼多謊言，讓高嘉瑜非常不能接受。第一點，林宣稱高嘉瑜有還手，但大家用常理判斷，也知道林身高180公分，高身高157公分，高被壓在地上打、痛毆，也看到傷勢的照片，非常嚴重。

李永裕指出，第二個，指高嘉瑜自己傳照片給林秉樞，這也是非常的荒謬，因為提告犯罪事實就是有林秉樞使用高嘉瑜的手機，未經同意發送電磁紀錄到臉書，或者是到高嘉瑜Line的群組的朋友裡面，這些內容都不是事實，已經在昨天檢具相關事證，提供給新北地檢署，檢方也認為有構成妨害電腦罪。

李永裕說，第三是林秉樞被查扣黑色硬碟，但高嘉瑜當時看到的是白色，所以很可能林秉樞已經把證物掉包，或是重新去買等，總之，不是高嘉瑜曾看到的白色裝置。且所有的影片，沒有一個是高嘉瑜本人來拍攝。