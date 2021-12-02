因疫情被迫除籍 健保、國民年金返台可續保 免等6個月

旅外台人出境兩年遭除籍，健保、國民年金保險，返台可申請接續納保。圖為桃園機場第二航廈入境旅客。（記者陳嘉寧／攝影）

受新冠肺炎疫情 影響，許多旅外台人出境兩年被迫「除籍」，健保 、國民年金保險 恐遭退保，影響就醫等權益。衛福部社保司司長商東福昨於疫情指揮中心記者會表示，去年1月1日仍在保的民眾，返台可申請接續納保，且放寬不須等待六個月。勞動部勞保局局長鄧明斌指出，勞保老年年金給付與戶籍是否被遷出無關，不影響年金請領。

財政部賦稅署副署長樓美鐘表示，若因戶籍遷出產生稅賦影響，向國稅局申請，將就個案事實從寬認定。

新冠肺炎疫情從2020年年初延燒至今已近兩年，許多旅居海外的國人受限於出入境限制，無法返台。依健保規定，國人若出境滿兩年，戶籍即被遷出，失去納保資格，商東福表示，衛福部研擬「因COVID-19疫情影響無法返台民眾之全民健保及國民年金權益因應措施」，鬆綁法規。

現行規定，旅外民眾投保健保會面臨三種情況，一是出境六個月至兩年者可依法停保，停保期間免繳保費；二為出境超過二年至四年者，遭戶政機關除籍，失去納保資格，但在四年內回台設籍就可立刻復保；三是出境超過四年，除籍喪失納保資格後，回台後還須等待六個月才能加保。

商東福表示，因應疫情放寬健保規定，只要2020年1月1日仍在保的民眾，都能向健保署申請從退保日當天接續納保，因此領取慢箋藥物或申請海外緊急就醫自墊醫療費用核退等權益都不受影響。另外，2018年1月1日起戶籍遷出海外且退保健保者，只要在2020年1月1日到2022年12月31日期間返台，恢復戶籍並復保，均不受六個月等待期限制。

除健保外，商東福表示，國民年金若2020年1月1日仍在保，因出境超過兩年被戶政機關遷出戶籍，喪失納保資格，可向勞保局提出申請自退保日當天起接續納保，並持續繳納保險費。