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爆口角殺妻 狠夫折屍藏桶16小時自首

記者楊湛華、曾健祐／桃園2日電
吳男（中）與妻子發生口角，打昏後摀口鼻讓她窒息再塞入水桶，藏屍16小時才報案。(記者楊湛華／攝影)
吳男（中）與妻子發生口角，打昏後摀口鼻讓她窒息再塞入水桶，藏屍16小時才報案。(記者楊湛華／攝影)

桃園吳姓男子懷疑妻子外遇，前天下午兩人在家口角，一氣之下將她打昏、摀住口鼻悶死；吳行凶後一度企圖滅證，將遺體對折套塑膠袋再塞進大塑膠桶，但藏屍16小時後自認逃不掉，昨天上午自首，檢方複訊後依殺人罪嫌向法院聲押吳男獲准。

檢警調查，32歲吳姓男子是電子公司職員，與29歲謝姓妻子結婚6年，育有兩女，均在就讀幼兒園，一家4口最近才住進桃園一處社區5樓，近期小口角不斷。

警方指出，吳姓男子懷疑謝女外遇，前天下午與她發生激烈口角，盛怒之下出手將妻子打昏，再以手摀住口鼻令她窒息死亡；他作案後將遺體對折，用塑膠袋包裹，以頭朝下方式置入浴室中的大型塑膠水桶中並加蓋，企圖滅證逃避刑責。

據了解，吳男作案後仍保持鎮定，先致電父母，請他們將兩名女兒自幼兒園接回，再到父母家中陪女兒用餐、睡覺，過程中並未被察覺有異。

吳男昨天上午8時許返回住處，離事發已16小時，自認難逃法網，主動向警方自首「我殺人了。」轄區桃園警分局趕赴現場時，吳神情鎮定，在1樓表明身分，引導警方上5樓進入案發處，隨即在廁所大型垃圾桶內發現謝女遺體。

檢警昨相驗、蒐證，檢察官昨複訊後，以吳涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，吳家過去並無通報家暴相關案件，社工確認兩名女兒並未受暴，目前由祖父母接回扶養，安全無虞，將持續追蹤孩童身心狀況。

家暴 性侵 檢察官

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