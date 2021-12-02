鋼軌樁砸火車 交長怒拔工務處長、段長

台鐵執行宜蘭線福隆石城路段地錨邊坡改善工程，1日進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業時，鋼軌樁不慎斷裂掉落，打到施工鷹架後擊中一列太魯閣號列車車頭，鋼軌樁斷裂原因仍待調查。(圖：台鐵提供)

近日頻頻出包的台鐵 ，日前才引發交通部長王國材震怒。未料昨天上午8時52分，宜蘭線大里—福隆間一處邊坡防護鋼軌樁竟斷落，砸中行駛中的207次太魯閣號 ，駕駛艙玻璃裂毀，幸無人員受傷。

不過，鋼軌樁若先掉在鐵軌上，再被隨後高速通過的太魯閣號壓過，難保不會再演出軌意外，王國材火速怒拔台鐵工務處長及宜蘭工務段長。

台鐵今年4月發生太魯閣號撞上滑落的工程車後，才全面臨檢20件臨軌工程，昨事發地宜蘭線大里—福隆間32K＋800邊坡工程，正是復工 前的「示範地」，5月時王國材還親自視察，如今出事格外諷刺。

王國材昨再親赴事發現場，並且祭出3大指示，包含鋼軌樁工程第一排圍籬加高，以及盡量改夜間施工，最後則是要台鐵持續研發軌道智慧化，尤其是異物入侵偵測。

一名曾看過該工程設計圖的人士直言，好險擋土排樁有發揮功能，不然斷落的鋼軌不會只是敲擊太魯閣號這麼簡單，「若斷軌不幸跌落鐵軌，且與鐵軌呈現90度、十字型，經過列車就有可能出軌」。

王國材坦言，邊坡臨軌工程過去花那麼多力氣精進，防護隔離做了、距離也拉長，施工鋼軌樁卻還是能掉落碰到軌道淨空內的西正線，「是很大疏失跟危險」，會請台鐵全面檢討每一個工地，甚至要因地制宜。

王國材已指示，撤換工務處長陳宗宏和宜蘭工務段段長連建智，並要求詳細調查施工廠商及其他相關人員責任。

台鐵說，這次施工都有按照規定，也有派瞭望員。恰巧機具吊起鋼軌樁時，瞭望員通知有列車要來，照規定施工得先停下來，鋼軌樁施工作業因突然停頓產生「甩的力量」，以致斷裂掉落，加上施工平台較高，甩力更強，鋼軌樁飛越圍籬敲擊太魯閣號車頭。

至於鋼軌樁為何會斷裂？台鐵工務處副處長王兆賢說，鋼軌樁在施工搬運過程，的確會有表面損傷，至於為何鋼軌樁從夾具上斷裂，後續會配合運安處調查，釐清相關責任。

台鐵局長杜微說，是否為人為疏失還在調查，但已下令停工，另本周內針對高低差較大的工地進行清查。