新聞評論／平權變憑拳 國會議員遭家暴太諷刺

立委高嘉瑜1日在立法院舉行記者會，提到受暴經過，止不住眼淚。(記者曾原信／攝影)

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴 傷害，她隱忍20天，直到週刊披露才提出控告。以高嘉瑜平日形象的光鮮明亮，遭遇親密伴侶暴力相向，卻因唯恐個人及政治隱私外洩而猶豫再三。不難想像，一般婦女若受到傷害，有多麼惶恐無助。這個事件也顯示，民進黨一向喜唱「平權」高調，但遇到內部層出不窮的不倫及施暴事件，也只剩下沙啞的譴責了。

近日，高嘉瑜正因高端疫苗事件及公投宣講不力，遭到綠營與側翼圍剿。這段期間，其實也是她遭家暴後強顏歡笑露臉之時，內心必然備感煎熬。週刊爆料後，除了行政院長蘇貞昌立即譴責「男人打女人，豬狗不如」外，立法院長游錫堃只作出「動口不動手」的軟弱呼籲，總統府則忙著撇清林秉樞的「國安背景」，民進黨婦女部更是遲遲才發表僅63字的譴責聲明。

這一片「行禮如儀」，絲毫未能反映出蔡政府對家暴怪手已對準國會女議員而來的震驚與憤怒，更多民進黨人可能還在思考如何選擇比較安全的政治立場。這也說明，台灣喊了幾十年的「性別平權」，落到社會現實，真相依舊是「男性憑拳」，未因世代變遷或學歷升級而改變。更惡劣的是，國民黨中央委員黃覲偉隔岸觀火，竟還歡呼「被打活該」。這樣的人，如果不送去接受性平再教育 課程，豈不將丟盡藍軍的臉？

國會是國家立法保護婦女的地方，而台灣的未婚女立委卻因細故遭到男友家暴，這是多麼諷刺的事！我們不知道高嘉瑜是不是全球首位受到家暴對待的國會議員，但以她遭男友扯髮拖行、毆打、禁足兩日的粗暴待遇，台灣的性平紀錄已留下可怕的汙垢。尤其，這名暴行男子還是自稱「一片綠」且仍在就讀「博士班」的高學歷者。

當高嘉瑜的感情世界被攤開來檢視，其男友林秉樞的相關「前科」，也逐一被翻了出來。林秉樞去年即有恐嚇前女友的前科，曾揚言要殺害對方及她的孩子，被判拘役。更早之前，他更因向父母索討金錢未遂，而逼迫父母跪地舉椅並持刀恐嚇；致其雙親向警方申請緊急保護令，法院裁定他必須與父母住家保持100公尺以上距離。一個如此大逆不道的人，竟能屢屢謊稱必須「陪伴安寧病房的母親」，獲得法院的寬縱與女友的同情。這點，難道都是那紙學歷或他自稱的政治人脈奏功？

高嘉瑜平日營造「港湖女神」形象，不料遇到的竟是大野狼，何其恐怖的人生際遇。但從林秉樞母親告別式上政商名流致送的花籃，上至司法院長、大法官、立委、財團董事長，下至議員、醫院院長、館長陳之漢，洋洋灑灑。要說這種「恐怖情人」只是喜歡自誇，而不是實際參與了若干政治的運作，這些人脈網絡從何而來？

更值得深思的是：這一代的綠營政治人物，為何發生婚外情、不倫戀乃至家暴的事件會如此頻繁？先前府院發言人丁允恭、丁怡銘，都在婚姻關係中另交女友，童仲彥對妻子施暴，唐鳳曾咬傷同居女友，皆成為社會矚目事件。這一代是在比較自由的政治環境中成長，對婚姻也許抱持更開放的態度，這無可厚非。然而，他們也接受過更多性別平權教育洗禮，理當更懂得尊重女性；但他們使用暴力的情況卻未稍減，挾著私密照片恐嚇對方，憑拳頭來詮釋「平權」。

整體來看，台灣近年雖在承認同性婚姻上進了一大步，但在男女平權上其實仍在原地踏步。高嘉瑜隱忍20天才提告，說明身為立委仍無法免於家暴的恐懼。