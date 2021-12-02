我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

貼文連結網軍帳號？林秉樞被疑是「塔綠班」

台灣新聞組╱綜合2日電
新北地院稍早諭知林秉樞收押禁見。(記者柯毓庭／攝影)
新北地院稍早諭知林秉樞收押禁見。(記者柯毓庭／攝影)

立委高嘉瑜指控男友林秉樞施暴後，PTT帳號「CrazyWinnie」曾貼文「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」，稱高遭軟禁並非事實，意圖帶風向，欲把問題導向高嘉瑜前男友馬文鈺，該帳號持有大量內幕故事與照片，也被網友懷疑CrazyWinnie就是林秉樞本人。

國民黨台北市議員徐巧芯昨天表示，這個帳號還曾在選舉期間對政治人物匿名攻擊，疑是「網軍」，且與林有連結，她更納悶林一個月花台幣5萬元租住旅館的資金來源為何？

徐巧芯指出，林用筆名在很多地方寫文章，內容都是批評國民黨，「簡單來說，他就是我們在講的那種塔綠班。」「塔綠班」就是匿名在網路上帶風向攻擊異己，她查了「CrazyWinnie」在選舉時在做什麼？發現會發文帶風向，攻擊的對象包括侯友宜、盧秀燕，甚至包括民進黨政治人物，其中以攻擊黃偉哲為大宗。

「一個網軍帳號和林秉樞連結，令人起疑。」她說，無法證明「CrazyWinnie」就是林秉樞本人，但長期住旅館就讓人懷疑是不是和網軍有關，因為做網路、PTT最重要的是IP，行蹤不要被追蹤到，可能需要居無定所。「CrazyWinnie」的行為是網軍，一定有資金才可能養帳號、網軍，但背後資金來源是什麼？有這麼大能量在網路帶風向。

據了解，林秉樞出生書香世家，爸爸是國小退休校長，媽媽是國中退休老師，他和姊姊從小備受父母期待，成績被要求必須頂尖，不合標準會被爸爸「嚴格管教」；後來，姊姊考上法官，林秉樞考律師落榜後讀完碩士，至今繼續攻讀博士學位，仍有律師夢。他無正當職業，疑由校長退休的老父資助生活經費。

板橋巷弄內老鄰居表示，林秉樞總喜歡穿西裝外套出門，打扮得乾乾淨淨，多會主動打招呼，但越來越少回家住，上次看到他是去年12月，近五年就算有回來也只是拿個東西就走，很少住，過去常跟家人吵架，鄰居曾受不了吵架聲響太大而報案。

退休 國民黨 旅館

上一則

新聞評論／平權變憑拳 國會議員遭家暴太諷刺

下一則

內政部除籍補救「要自備驗證證明」 藍委批開人民玩笑

延伸閱讀

否認偷拍「是她掌鏡」 高嘉瑜男友手機 查扣4女不雅照

否認偷拍「是她掌鏡」 高嘉瑜男友手機 查扣4女不雅照
高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面
涉嫌施暴台立委高嘉瑜 林秉樞坦承動手公開道歉

涉嫌施暴台立委高嘉瑜 林秉樞坦承動手公開道歉
高嘉瑜還原被爆打那一夜： 被拖行、滿嘴血 「以為快死了」

高嘉瑜還原被爆打那一夜： 被拖行、滿嘴血 「以為快死了」

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪