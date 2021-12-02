貼文連結網軍帳號？林秉樞被疑是「塔綠班」

新北地院稍早諭知林秉樞收押禁見。(記者柯毓庭／攝影)

立委高嘉瑜指控男友林秉樞施暴後，PTT帳號「CrazyWinnie」曾貼文「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」，稱高遭軟禁並非事實，意圖帶風向，欲把問題導向高嘉瑜前男友馬文鈺，該帳號持有大量內幕故事與照片，也被網友懷疑CrazyWinnie就是林秉樞本人。

國民黨 台北市議員徐巧芯昨天表示，這個帳號還曾在選舉期間對政治人物匿名攻擊，疑是「網軍」，且與林有連結，她更納悶林一個月花台幣5萬元租住旅館 的資金來源為何？

徐巧芯指出，林用筆名在很多地方寫文章，內容都是批評國民黨，「簡單來說，他就是我們在講的那種塔綠班。」「塔綠班」就是匿名在網路上帶風向攻擊異己，她查了「CrazyWinnie」在選舉時在做什麼？發現會發文帶風向，攻擊的對象包括侯友宜、盧秀燕，甚至包括民進黨政治人物，其中以攻擊黃偉哲為大宗。

「一個網軍帳號和林秉樞連結，令人起疑。」她說，無法證明「CrazyWinnie」就是林秉樞本人，但長期住旅館就讓人懷疑是不是和網軍有關，因為做網路、PTT最重要的是IP，行蹤不要被追蹤到，可能需要居無定所。「CrazyWinnie」的行為是網軍，一定有資金才可能養帳號、網軍，但背後資金來源是什麼？有這麼大能量在網路帶風向。

據了解，林秉樞出生書香世家，爸爸是國小退休 校長，媽媽是國中退休老師，他和姊姊從小備受父母期待，成績被要求必須頂尖，不合標準會被爸爸「嚴格管教」；後來，姊姊考上法官，林秉樞考律師落榜後讀完碩士，至今繼續攻讀博士學位，仍有律師夢。他無正當職業，疑由校長退休的老父資助生活經費。

板橋巷弄內老鄰居表示，林秉樞總喜歡穿西裝外套出門，打扮得乾乾淨淨，多會主動打招呼，但越來越少回家住，上次看到他是去年12月，近五年就算有回來也只是拿個東西就走，很少住，過去常跟家人吵架，鄰居曾受不了吵架聲響太大而報案。