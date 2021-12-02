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恐怖情人林秉樞承認施暴 手機有4女不雅照

台灣新聞組╱新北2日電
立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞(中)後移送新北地檢署，檢方訊後聲押獲准。(記者黃義書／攝影)
立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞(中)後移送新北地檢署，檢方訊後聲押獲准。(記者黃義書／攝影)

民進黨立委高嘉瑜指控男友林秉樞傷害、限制行動自由，檢警昨天凌晨拘提林到案，查扣他手機內包括高嘉瑜在內的四名女子不雅照；他承認毆打高，但對方有反擊，也辯稱「我沒偷拍，照片是高傳給我的、高掌鏡。」但檢方認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、私行拘禁、傷害、妨害秘密等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

涉嫌暴力打人的林秉樞昨天凌晨為板橋警方持拘票帶返警局，承認動手打高嘉瑜，主要是不滿高與前男友馬姓男子仍有連繫，但否認限制高嘉瑜行動自由。

警方在林身上查扣俗稱「豆腐頭」手機備分充電頭和錄音筆，隨後在房間查扣兩支手機和iPad。警方調查發現，與林同行的吳女，在高嘉瑜11日入住前就曾數度進出林的房間，林被上銬帶走時，還交代吳女替他處理飯店退房事宜；員警認為林與吳女關係密切，但吳女表示只是好友，來陪心情不佳的林。

林秉樞被逮後，由律師陪同接受警方詢問。警方勘驗他的手機，發現有包括高嘉瑜在內等四名女子的不雅照片，包括女子獨照及與林男合拍的裸露照片，但未發現不雅影片；他也否認偷拍，辯稱「我和高嘉瑜在一起的期間，我們在飯店一起拍過很多影片，很多是高嘉瑜本人掌鏡的」。

檢警調查，高嘉瑜11月11日深夜10時許進入林秉樞的房間，一個多小時後2人爭吵，高的包包被林丟出房門外，高走出房間撿包包又進房；12日下午一時許，高到立法院簽到後又回飯店過夜；13日下午2時，高離開飯店到林男母親靈堂上香，再返回飯店，當天下午6時許獨自一人離開飯店。

林秉樞承認動手打高嘉瑜，但否認限制高嘉瑜行動自由。據透露，林秉樞不僅限制高嘉瑜人身自由，還以他姊姊是法官、他和很多司法人員很熟等語恫嚇，要高嘉瑜到立法院簽到時不要亂說話。

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