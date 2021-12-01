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涉嫌施暴台立委高嘉瑜 林秉樞坦承動手公開道歉

中央社新北1日電
台立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞後移送新北地檢署，檢方訊後聲押。記者黃義書／攝影
台立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞後移送新北地檢署，檢方訊後聲押。記者黃義書／攝影

新北地檢署偵辦被告林秉樞涉施暴立委高嘉瑜，今天晚上聲請羈押禁見；新北檢晚間10時30分移送地院審理。過程中，林秉樞坦承施暴高嘉瑜，並向高道歉；但他否認偷拍私密照片。

林秉樞今天晚上在新北地檢署移送法院開羈押庭審理前，被媒體堵訪時表示，事件過程若有傷害或對不起高嘉瑜的地方，要鄭重公開道歉。他承認有動手毆打高嘉瑜，但澄清沒有偷拍不雅親密照片，也沒有外流照片，沒有拘禁限制高嘉瑜的行動，否則，高嘉瑜不會到他媽媽的靈堂。

新北地檢署偵辦林秉樞涉施暴民主進步黨立委高嘉瑜，警方調查，扣押林秉樞的2隻手機裡，有10餘張不雅照片，分別是包括高嘉瑜在內的4名女子。

警方下午以傷害等罪嫌移送林秉樞，警方說，是否要繼續追查另外3名身分不詳的女子，將由檢方進一步考量偵查。

新北地檢署今晚複訊林秉樞，認為他涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪嫌，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或串證之虞，有羈押之必要，因此，向法院聲請羈押禁見。

書記官並快馬加鞭整理卷證，遮掩一些私密資料後，今天深夜10時30分移送法院審理。檢方說，針對扣案物品、勘驗內容，檢警會以密件方式彌封處理，並指示除承辦人外，不得向任何人洩漏，以維護被害人隱私，避免造成二度傷害。

林秉樞在今天清晨遭拘提至板橋警分局、下午被移送檢方、到達地檢署接受偵訊前，曾在媒體堵訪時表示，自己沒有偷拍高嘉瑜，他們在飯店曾經一起拍過很多影片。

但因涉及偵辦中案件，被告不宜對外放話，多數時候林秉樞被押解的員警阻止發言，深夜移送法院過程，檢方也建議他不要講話。警方調查所查扣林秉樞的手機裡面，只有合照及不雅照片，並沒有影片。

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