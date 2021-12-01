高嘉瑜男友曾家暴父母 持裸照恐嚇殺前女友

高嘉瑜被男友家暴，整個腿部瘀青痕跡非常明顯。(取材自TVBS少康戰情室)

民進黨 立委高嘉瑜驚爆被男友林秉樞囚毆，她今天在立法院統一說明原委。據媒體報導，警方帶林回承租房間搜索時，房內另有一名年輕女子，疑似林另交的新女友；林男還被爆凌虐父母，兩老遭林男罰跪高舉椅子、拿掃把打腿，父母早在2015年向新北院聲請過保護令。

綜合媒體報導，林秉樞現年43歲，目前攻讀政大博士班，以Raphael為筆名，在《關鍵評論網》擔任專欄作家，發表對韓國瑜、吳斯懷、柯文哲等人相關的文章。

政大今天表示，林秉樞目前為政大政治系博士班，針對林秉樞施暴事件，將按照校內程序，先由系所提交獎懲委員會後依照相關辦法審議，最重依校規可將林退學。

據報導，林秉樞家住板橋，但他不住家裡，每月花5萬元台幣住在老家附近的商旅或飯店。6年前林秉樞36歲當啃老族，向母親要錢時，要求高齡的媽媽高舉椅子跪在地上，拿掃把抽老母雙腿、剪刀戳身體，腳踹房門，曾拿刀威脅母親給他錢。

另據本報系聯合報報導，林秉樞並非第一次對女友施暴，他曾傳訊給前女友「我殺了妳、整死妳」等恐嚇言語，被新北地方法院依恐嚇危害安全罪判處拘役40天，緩刑二年，緩刑期間接受保護管束，並接受六小時法治教育。

去年8月，林秉樞與當時女友因細故發生爭執，林要前女友辭掉教職工作，涉嫌傳送「妳不辭是不是？妳最後妳會很難堪，妳信不信？」、「我會殺死妳！」等語給前女友，甚至以手機 內存有前女友裸照、不雅影片等要脅，恫稱「我寄email，妳的影片，我都設好嘍！我就讓你精采到底。」更威脅要殺掉前女友小孩，對方忍無可忍報警。

高嘉瑜11日被家暴 ，民進黨前立委郭正亮坦言，自己12日晚間還和高嘉瑜傳LINE，當時並未感覺到高嘉瑜的異狀。資深媒體人趙少康在政論節目中表示，原本11月12日有邀請高嘉瑜上節目，但她突然表示身體不適，並傳了一張受傷照給製作人請假，現在回想起來就是遇到了家暴。前立委沈富雄看了高嘉瑜的傷勢照指出，「摔倒的傷是不可能這樣子」，他並分析「那是強力不斷的毆打」才會出現這樣的傷口。