大學作弊頻傳 考試還能邊吃泡麵

台北市立大學也傳出學生在期中考時帶手機進入考場，考生還自拍手拿泡麵邊考邊吃畫面。（本報資料照片）

正值期中考周，台北醫學大學、台灣大學上周傳出學生疑似集體作弊，未料昨又有台北市立大學學生上傳拍攝自己期中考邊考邊吃泡麵，且前面同學也在用手機 ，有作弊疑慮。有大學教師揭露，許多學校學生獎懲辦法規定情節重大的舞弊才記過，以致「小弊不斷」。

北醫醫學系日前辦理「環境與社區衛生學」期中考，為維持梅花座開四間教室，但只有一名監考教師，有學生趁監考者不注意時拿手機查資料、集體討論答案，校方宣布該考試作廢。有台大學生日前則在網路匿名論壇爆料某系期中考同學集體作弊，校方還在查證真偽。

北市大昨也傳出學生在期中考時帶手機進入考場，考生還自拍手拿泡麵邊考邊吃畫面。儘管監考老師已在黑板寫「閉書考試」，該生卻稱「沒有說不能開手機」，並錄下自己與前方同學都在使用手機。

大學作弊案頻傳，但科技部前代理部長、陽明交大教授林一平昨投書本報系指出，陽明交大近期卻修改鬆綁學生舞弊懲處，校內教師憂心恐助長作弊風氣。陽明交大主任秘書簡紋濱證實，陽明、交大合校後為齊一學生獎懲，最近一次校務會議修改相關辦法，將作弊進一步分為情節輕微、嚴重者給予不同懲處。

簡紋濱說，交大原規定作弊者一律大過，陽明則視情節。修改辦法後，讓部分交大教師覺得懲處變輕。

台灣師範大學規定學生舞弊且情節重大者記大過。學務長林玫君表示，校方近期未規畫調整作弊懲處規定，法律只是最低底線，更建議教師在學生觸法前，主動理解學生為何會作弊，進而鼓勵學生自律。但她也指試場秩序管理很重要，許多大班課堂因疫情改採多間教室辦理考試，會安排多名監考教師，甚至架設攝影機確保公平性。

教育部 則主張教育優先於法規。教育部學生事務與特殊教育司司長吳林輝建議教師改變學生觀念，並在課堂上觀察學生學習情況；學生作弊，可能是怕被當掉、二一，教師可提升學 習成效改善。另大學紙筆測驗也能更多元，甚至辦理開書也找不到正解的考試來增進思考力。