高嘉瑜還原被爆打那一夜： 被拖行、滿嘴血 「以為快死了」

民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，讓社會震驚，高嘉瑜今出面還原恐怖的ㄧ夜，數度落淚，一度說不出話，她透露在飯店內被林男拉著頭髮拖行、嘴巴都是血，「覺得自己快死了」，身為女性覺得自己做不了什麼，也不敢告訴家人。

高嘉瑜解釋被打的原因，覺得相當匪夷所思，只是因為前男友傳小孩照片，請她幫忙買東西，林秉樞就開始暴怒，抓著她頭髮拖行暴打，過程從晚上持續到天亮，並且拿著手機 監控。

立委高嘉瑜提供受暴三天後的自拍照，畫面怵目驚心。(高嘉瑜辦公室／提供)

「臉腫到不知道我是誰，一直勒我脖子，我覺得我快死了」高嘉瑜落淚指出，他有請飯店拿冰敷袋、買藥等，但是飯店的人沒察覺有什麼異狀，手機一直在他手上，幾乎沒辦法離開那裡，包包內所有東西被他扔在走廊上，當下撿東西時，服務生有過來，他就大聲呵斥「不能幫撿東西」， 她也不知該怎麼做，身為女性，自己也做不了什麼事情。

高嘉瑜說，當下一直冰敷、擦藥等，但是周日去驗傷時，還是「不成人形」。醫生還說，沒看過家暴 這麼嚴重的，不敢讓家人知道發生這樣的事情，家人也是很擔心。

據報導，高嘉瑜指出，林秉樞手機裡確實有很多兩人間的不雅照片、影片，且發現還有很多其他女性的影片，「受害者可能不是只有我，希望我是最後一個受害者。」

立委高嘉瑜提供受暴三天後的自拍照，畫面怵目驚心。(高嘉瑜辦公室／提供)

高嘉瑜表示，昨天去警察 局提告傷害，因為他手機裡面確實有很多我們之間不雅的照片或影片，他曾經也試圖拿這些來脅迫我或是之前的女朋友，包括他在媒體、網路上不斷的帶風向、操作，我們也特別請律師要求林先生把資料、影片交出來，但他沒有回應。

高嘉瑜表示，面對這種事情，多數人的選擇不管是什麼，就是要勇敢面對、站出來，藉由自己的事件，希望讓更多的女性知道，會有很多人支持你，不用自己去面對、承擔，不敢跟別人講，「一旦大家都知道，這些都不是問題，會有很多人了解你、關心你，給你力量。」