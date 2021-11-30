「綠蟑螂」收賄857萬元 文資局主任被訴

文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬，擔任文資局科長期間涉利用經辦「水下文化資產調查計畫」、採購儀器設備及辦理雲端 火災預警系統建置案，向廠商索賄共857萬元(台幣，以下同)；彰化地檢署昨依貪汙治罪條例起訴蕭及廠商共六人，建請法院沒收追徵犯罪不法所得。

蕭銘彬今年3月被搜索羈押，6月以50萬元交保；檢廉查出他索賄超過四年，誇張行徑連業界都口耳相傳「送件一定要找蕭銘彬」。文化部強調全案是自檢案件，配合偵辦，將依「公務員懲戒法」將蕭移送懲戒。

文化部和彰化檢方3月接獲檢舉，離岸風電工程有「綠蟑螂」索賄；離岸風電須通過水下文化資產調查才能取得開發許可，蕭銘彬2015年擔任文資局水下文化資產科科長，主辦該業務及報告初審工作。

起訴指出，2016年11月間，蕭主動邀約盟帝電科公司董事兼副總經理譚順倫，提議由譚出面與各開發商接洽，蕭則施壓暗示如不委請盟帝撰擬調查報告，不易通過審查，或遭退件。

至2017年5月間，共五家開發商十案風場調查報告委由盟帝公司撰擬環境影響評估調查報告，通過審查。盟帝向五家開發商收取報酬895萬元，其中172萬元交付給蕭銘彬。

偵查時蕭自白，2016年4月辦理水下無人遙控載具、側掃聲納及底層剖面儀等儀器採購案，也事先告知譚順倫標案所擬定配備規格檔案等資訊，協助廠商圍標。

廠商得標後各匯款737萬多元、431萬多元至盟帝公司帳戶，譚再分四次交付蕭585萬元賄款。

另蕭2018年擔任文資局秘書室事務科科長期間，負責辦理火災預警系統設備用於古蹟 建築，也協助廠商以900萬元得標，他收取100萬元賄款。