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張忠謀補辦90壽宴 重量級貴賓大合體 掌握台股20兆

台灣新聞組╱台北30日電
台積電創辦人張忠謀（中）日前出席在總統府舉行的APEC領袖會議會後記者會。（本報資料照片）
台積電創辦人張忠謀（中）日前出席在總統府舉行的APEC領袖會議會後記者會。（本報資料照片）

台積電創辦人張忠謀昨天補辦90歲大壽，除蔡英文總統應邀出席，鴻海集團創辦人郭台銘、聯發科董事長蔡明介與執行長蔡力行、廣達董事長林百里、力積電董事長黃崇仁、聯華神通集團董事長苗豐強、宏達電董事長王雪紅等科技業要角都受邀參加晚宴，郭台銘還祝賀張忠謀長命百歲，活到120歲。

張忠謀是7月10日出生，但今年7月台灣疫情緊張，不便宴客，因此延至昨晚包下君品米其林三星餐廳頤宮宴請親朋友好友，席開20桌，出席壽宴的貴賓，合計掌握台股市值逾20兆元，重要性不言可喻。

出席的貴賓包括張忠謀夫人張淑芬、台積電包括董事長劉德音、總裁魏哲家及所有副總包括何麗梅、羅唯仁、秦永沛、米玉傑、王建光、張曉強、方淑華、余振華、張宗生等人，堪稱是台積電在新冠疫情發生以來最大規模一次聚會。除商界重量級人物外，蔡總統、國發會主委龔明鑫、AIT處長孫曉雅也出席。

除了商界大老出席，台積電員工也到場支援，張忠謀也準備了伴手禮義美食品的壽桃給員工與賓客一起沾喜氣。

有媒體報導指出，台積電並從內部海選組台積合唱團，唱英文名歌「Top Of The World」，張忠謀夫人張淑芬也感性期許大家好好保養身體，張忠謀100歲生日能再齊聚一堂。據了解，壽宴手冊介紹合唱團榮譽團長劉德音自年少就喜好音樂，大學時期積極參與電機系合唱團。

張忠謀在2018年6月台積電股東大會宣布退休後，行程依舊滿檔，2018年、2019年、2021年都代表出任APEC（亞太經濟合作）領袖會議。今年10月26日出席台灣玉山科技協會20周年論壇，當時媒體詢問目前台積電在地緣政治下的地位，張忠謀老神在在地回應：「台積電的地位只會越來越重要。」

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