驗傷不敢分手…高嘉瑜遭痛毆勒脖 恐怖男友疑握親密片

立法委員高嘉瑜。（本報資料照片）

民進黨 立委高嘉瑜驚傳慘遭男友林秉樞在飯店內痛打，鏡週刊報導，林秉樞事後還控制她行動自由長達兩天。高嘉瑜怕家人擔心選擇隱忍，據傳，還因為男友手上疑似有兩人親密影片，讓向來敢言的高嘉瑜至今仍不敢分手。林秉樞指此爆料子虛烏有。

高嘉瑜傳遭男友施暴，今早11時到台北市中正一分局忠孝東路派出所報案提告傷害罪，警方低調證實此事，據知情員警說法，高嘉瑜由一名男子陪同，情緒「非常平靜」，在派出所製作筆錄後，約於12時離開。

在政壇上有「港湖女神」稱號的高嘉瑜，一直是民進黨黨內的政治明星，但在本月中後，無論現身立院質詢或上節目錄影的畫面中，卻見高的手上及脖子均有明顯外傷。

高嘉瑜向周刊坦言，自己在與林姓男友投宿板橋飯店，卻被男友發現自己手機 內有大量與前馬姓男友通訊的訊息檔案，男友在質疑高不是說與前任沒聯絡後，便暴打高嘉瑜；周刊指出，高嘉瑜身高157，林秉樞180，但他仍重手痛打高嘉瑜，林還搶走高的手機，不只查看還備份才把手機歸還，隨後還控制她行動長達兩天。

高嘉瑜脫離林秉樞掌握後，立即向友人述說整起事件經過，友人見她被打到不成人形，當下建議她採取保護自己的行動。高嘉瑜在離開飯店後赴台大醫院驗傷，但根據周刊報導，高嘉瑜僅驗傷通報，疑似因林秉樞手上握有兩人親密影片，至今仍不敢分手。

對此，林秉樞向周刊表示，爆料子虛烏有，絕對沒有對女友施暴，也強調絕無用隨身碟拷貝高的手機，當時只是高借用他的手機充電器，部分資料才傳送到他的手機，更無傳說中的兩人親密影片。

高嘉瑜則強調：「這件事我是受害人。」，由於受傷嚴重，部分資料仍在整理中，她並未否認親密影片一事，強調會找時間一併說明。