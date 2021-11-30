我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

驗傷不敢分手…高嘉瑜遭痛毆勒脖 恐怖男友疑握親密片

台灣新聞組／台北30日電
立法委員高嘉瑜。（本報資料照片）
立法委員高嘉瑜。（本報資料照片）

民進黨立委高嘉瑜驚傳慘遭男友林秉樞在飯店內痛打，鏡週刊報導，林秉樞事後還控制她行動自由長達兩天。高嘉瑜怕家人擔心選擇隱忍，據傳，還因為男友手上疑似有兩人親密影片，讓向來敢言的高嘉瑜至今仍不敢分手。林秉樞指此爆料子虛烏有。

高嘉瑜傳遭男友施暴，今早11時到台北市中正一分局忠孝東路派出所報案提告傷害罪，警方低調證實此事，據知情員警說法，高嘉瑜由一名男子陪同，情緒「非常平靜」，在派出所製作筆錄後，約於12時離開。

在政壇上有「港湖女神」稱號的高嘉瑜，一直是民進黨黨內的政治明星，但在本月中後，無論現身立院質詢或上節目錄影的畫面中，卻見高的手上及脖子均有明顯外傷。

高嘉瑜向周刊坦言，自己在與林姓男友投宿板橋飯店，卻被男友發現自己手機內有大量與前馬姓男友通訊的訊息檔案，男友在質疑高不是說與前任沒聯絡後，便暴打高嘉瑜；周刊指出，高嘉瑜身高157，林秉樞180，但他仍重手痛打高嘉瑜，林還搶走高的手機，不只查看還備份才把手機歸還，隨後還控制她行動長達兩天。

高嘉瑜脫離林秉樞掌握後，立即向友人述說整起事件經過，友人見她被打到不成人形，當下建議她採取保護自己的行動。高嘉瑜在離開飯店後赴台大醫院驗傷，但根據周刊報導，高嘉瑜僅驗傷通報，疑似因林秉樞手上握有兩人親密影片，至今仍不敢分手。

對此，林秉樞向周刊表示，爆料子虛烏有，絕對沒有對女友施暴，也強調絕無用隨身碟拷貝高的手機，當時只是高借用他的手機充電器，部分資料才傳送到他的手機，更無傳說中的兩人親密影片。

高嘉瑜則強調：「這件事我是受害人。」，由於受傷嚴重，部分資料仍在整理中，她並未否認親密影片一事，強調會找時間一併說明。

手機 民進黨

上一則

防堵Omicron 非洲高風險10國入台 集中檢疫14天

下一則

蔡英文論文爭議延燒 學者爆：LSE否認持有口試資料

延伸閱讀

汪小菲泳池邊「與女性聊天」 見人偷拍 調頭離開

汪小菲泳池邊「與女性聊天」 見人偷拍 調頭離開
台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍
汪小菲遭台灣男星陳建州暴打？ 張蘭「認錯人」道歉

汪小菲遭台灣男星陳建州暴打？ 張蘭「認錯人」道歉
聲援賓州「杜絕霸淩」 福建同鄉會30日同步遊行

聲援賓州「杜絕霸淩」 福建同鄉會30日同步遊行

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼