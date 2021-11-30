新聞評論／政府迎台商 撿了雞蛋卻忘了掃雞屎

自2019年以來，政府推動三波台商「加強投資台灣」方案，但由於相關基礎設施及法規制度沒能跟上，不少負作用隨之而來。（本報資料照片）

近年受美中貿易戰影響，不少大陸台商選擇回台投資 以避戰火，保住台灣 經濟的持續成長，間接導致台灣對大陸貿易順差擴大。除有助經濟成長，一個先前未受注意的負作用最近開始發酵，那就是全台事業廢棄物暴增。最近，因高雄市長陳其邁下令拒收外縣市事業廢棄物，使得問題瞬間引爆。如今，各地已出現不肖業者違規運載「洗產地」的問題；更惡劣的，則是謊稱以農漁之名，將廢棄物倒在農地。

自2019年以來，政府推動三波台商回流、根留台灣等「加強投資台灣」方案，迄今已吸引上千家企業參加，承諾投資金額超過台幣1.4兆。台商或中小企業加強投資台灣當然是好事，但由於相關基礎設施及法規制度沒能跟上，不少負作用也隨之而來，事業廢棄物暴增正是其中之一。

台商回流，為何許多縣市的垃圾處理能力立刻不堪負荷？原因有幾：一、是各縣市焚化爐多為20多年前建置，設備逐漸老舊，已不敷當下之需。二、政府在大肆招商之際，並未考慮到廠商廢棄物處理問題，甚至連工業區本身也未做類似規畫，直到問題發生已措手不及。三、一些縣市仗著可付錢委託其他縣市代為處理，自己不作長遠考慮。四、廠商本身不思改進製程以減少廢棄物，而政府也停留在傳統思維，未課以廠商提升製程的要求。

事實上，除了工廠生產的廢棄物，建廠過程中產生的建築廢棄物數量更是可觀，卻始終缺乏嚴格的流程監督與規範。10月間，一名桃園計程車司機遭砂石場坍塌的鐵皮牆壓死，其間堆放的就是工程廢土。9月間，彰化地檢署破獲一個橫行中部地區的非法廢棄物犯罪集團，犯罪者便以經營園藝公司、魚塭為名向農民租用大量土地，卻收錢讓人在農地上棄置各種廢棄物，環保蟑螂藉此大發其財。僅11月，台北市即發現三起清運公司夾帶外縣市垃圾進場的案件。可見，事業廢棄物的問題已非同小可。

簡單地說，政府在展臂歡迎台商回流時，雖招回了金雞母，也撿拾了雞蛋，卻忘了有「雞屎」需要清理。所謂雞屎，不單單是指廠商的事業廢棄物，還包括生產過程可能製造的空氣汙染、環境破壞，乃至於需要大量用水用電。這些問題，政府若沒有好好考慮進去，那麼台商回流及企業擴廠的結果，不僅會搶奪民生所需的水電，更會無形中把空氣汙染、環境破壞帶給台灣。這些就是所謂的「外部成本」，錢是廠商賺走，但環境垃圾及社會代價則由全民負擔。

除了事業廢棄物暴增，目前台商回流對台灣社會造成的一個負面作用已經相當明顯，那就是台灣房地產價格的全面上升。疫情 當頭，台灣的房地產價格依然不斷攀高，原因無他，正是台商帶回來的大量資金在全台購置工業用地及住宅的結果，這在「豪宅」端的作用更是明顯。從好的一面看，台商回流當然有助於創造就業機會，讓好的人才留在台灣，讓台灣的產業鏈更形完整。問題是，政府如果對相關問題沒有做好長期規畫，問題就會惡化成貧富差距的擴大，便宜的水電遭工業奪用，有限的房地資源掌控在少數人手裡，而沒人管的廢棄物四處流竄。

近兩年疫情拖累，不少產業變成「慘業」，但台灣今年仍可望有6.09％的經濟成長率。如此亮眼的成績，固然應歸功台商回流。然而，台灣也付出貧富差距加劇、房地飆漲、環境破壞的代價。更怕的是，幾年後台灣電力若不夠用，誰能負責？