啦啦隊前國手吸毒 行竊失風勒殺房東

啦啦隊前國手劉殷瑋涉嫌殺死女房東，被警方逮捕。（記者曾伯愷／攝影）

65歲馮姓婦人26日下午被丈夫發現陳屍住家客廳，她有高血壓 、糖尿病 史，醫生原以心肌梗塞開立死亡證明，家屬沒有異議；但派出所陶姓員警發現死者脖子有瘀青，認為可疑主動調查，發現是34歲房客劉殷瑋行竊失風殺害女房東，28日凌晨將他逮捕並在房內搜出毒品，檢方訊後聲押禁見。

劉是競技啦啦隊前國手，2012年曾代表台灣 在東南亞公開賽奪得混雙銅牌；他剛租下死者樓下公寓，入住3天連房租都還未付就犯下強盜殺人。劉被捕第一時間不是認罪，而是問警察，「死刑如何執行？」

警方調查，馮姓婦人與丈夫住在新北市新莊區化成路某公寓頂樓加蓋，11月中旬剛簽約出租樓下房屋給劉殷瑋，並寬限12月再開始計算房租，劉24日入住。

死者丈夫經營印刷公司，26日清晨3時許外出運動後直接上班，當天下午5時許返家，發現妻子躺在客廳地板無氣息，打119送醫宣告不治。

馮婦有高血壓、糖尿病史，23日剛打過新冠疫苗，因遺體無明顯外傷，醫生研判心肌梗塞，開立死亡證明。行政相驗過程中家屬沒異議，反倒是員警發現死者脖子有疑似瘀青，主動與家屬返家調閱監視器，發現劉殷瑋二度爬窗進屋，擴大調閱監視器更發現劉男吃完早餐騎機車至三重區將枕頭丟棄路旁垃圾堆，再轉去當鋪欲典當手鐲及金飾但遭拒。

警方漏夜偵詢突破劉男心防，他坦承行竊失風，由後方勒馮婦頸，再用枕頭緊悶口鼻直到不再掙扎才鬆手，事後帶走枕頭湮滅證物。