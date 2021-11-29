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因應「城鎮戰」…陸軍新戰訓 強化刺槍、五百障礙

記者洪哲政／台北29日電
陸軍明年7月起將接受精進刺槍、500公尺障礙訓練測驗。圖為國軍漢光演習。（本報資料照片）
陸軍明年7月起將接受精進刺槍、500公尺障礙訓練測驗。圖為國軍漢光演習。（本報資料照片）

陸軍司令徐衍璞上任後推廣多項戰訓新措施，全軍戰鬥及戰鬥支援部隊明年7月起，將一體接受精進刺槍、500公尺障礙訓練測驗，並要求軍官精通各項建制武器。陸軍司令部昨表示，「強將無弱兵」，面對北京武嚇，訓練是官兵的福利，唯有平時落實訓練，戰時方能有效發揮戰力。

陸軍司令部表示，因應「城鎮戰」與「接近戰鬥」的需求，陸軍要求全軍戰鬥、戰鬥支援部隊，即起重啟全付武裝「五百障礙」訓練，並於明年7月起列為下基地普測項目；「刺槍術」則強化「應用刺槍」。惟勤務支援部隊不用接受這兩項戰技測考。

「五百障礙」是新訓為驗收單兵完成「三行四進」後的訓練，並不在部隊常訓或基地測驗項目中；部隊以往僅訓練形式化的「基本刺槍術」或第一、二教習，並未修習深化複雜宛如長槍格鬥劍擊的應用刺槍。

陸軍司令部下令全軍開始強化刺槍訓練，陸軍六軍團二一砲指部已組成示範性質的刺槍隊，原在體能幹部訓練班才能學習的應用刺槍法、標靶訓練、對刺訓練等，將逐漸擴大到全軍部隊。

此外，徐衍璞除下令官兵開始訓練500公尺障礙測驗，並恢復單槓、雙槓測驗，且要求所有人必須精通建制武器分裝組合。

一封疑似基層官兵在社群「靠北長官」的抱怨貼文質疑，徐衍璞上任後推廣各兵科官兵一體適用刺槍與500公尺障礙訓練，要求軍官熟悉建制武器，違反軍中分官設職與專業士官分工，無視部隊專業與屬性。

但陸軍司令部表示，針對北京文攻武嚇言論及襲擾海空域的舉動，陸軍深刻體認，唯有精實部隊訓練，方能建構防衛堅實戰力、保衛台澎金馬人民安全福祉。

陸軍司令部進一步說，陸軍本「實戰化」要求，從「幹部練指揮、士官兵練戰技」著手，區分戰鬥、戰鬥支援與勤務支援部隊類型，從基礎專業與戰技訓練、排連戰鬥教練，到聯合軍兵種作戰等，採循序漸進的方式，由各級幹部以身作則，帶動全體官兵訓練熱情，務實戰訓整備。

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