「被除籍了嗎」成海外台人問候語 近20萬人淪疫情孤兒

疫情持續迄今，許多台灣人有家歸不得，依戶籍法規定，逾兩年未入境，戶籍需強制遷出，至少已有近20萬人被除籍。圖為民眾入境示意圖。（本報資料照片）

疫情 持續迄今，海外台灣 人有家歸不得，依戶籍法規定，逾兩年未入境，戶籍需強制遷出，至少已有近20萬人被除籍，本報系專訪遭除籍的海外國人，他們紛紛表示「你被除籍了嗎？」成為海外台灣人問候語，希望政府想出兩全其美的政策，別讓海外台灣人成為疫情下的孤兒。

哥斯大黎加劉姓貿易商說，他之前住在巴拉圭，現在遷往哥斯大黎加，在疫情前，每年都會返台，原本去年3月要返台，因在中南美洲要轉機、飛長途班機的風險很高而作罷，後來台灣開始有疫情，光隔離就要耗費半個月以上，只好一拖再拖，已超過兩年沒回家，如今已被除籍。

劉姓貿易商指出，最大困擾是很久沒看到家人，且健保每月都在付，如今健保已被迫暫停，現在連投票 權都被剝奪，明明是中華民國國民，卻沒辦法行使憲法權利，即便返鄉，也要設籍4個月以上才能投票。「我收到除籍的信了？你收到了嗎？」他說，這已成了身邊朋友的問候語。

加拿大宋姓食品商指出，現今的隔離政策，讓他已兩年沒回家，返鄉後至少要隔離14天，一趟返台來回要好幾周，他有家庭、事業等，無法待太久，如今被迫除籍，直接面臨的是選舉權被剝奪，「如果身為台灣人，都無法選擇自己要執政的人，誰還會想把資產移回台灣？」

宋指出，沒戶籍在台灣，不只健保、投票權等，各國簽證優惠也無法擁有，除籍後「被遺棄感」更深，他也即將要打第三劑疫苗，但台灣隔離政策還是這麼嚴格，像是加拿大只要強制隔離三天，其他時間就在家自主管理，政府應該設法鬆綁。

陳姓大陸台商指出，大陸的台籍幹部需要管理工廠，很多人都沒回家，由於擔心被除籍，連老闆都要到大陸與台幹換班，讓台幹返台，若老闆不願意犧牲，許多台幹可能因此喪失戶籍。

針對海外台人被迫除籍，立委紛紛提案修法，有立委主張修法保障參政權、也有立委提案修戶籍法；內政部次長陳宗彥回應，目前沒有修法打算，真正問題也不在於戶籍遷出，而是無法返台的民眾相關權益，最重要的是，從疫情爆發到現在，政府從未限制民眾返台。

針對海外台人被迫除籍，立委紛紛提案修法，有立委主張修法保障參政權、也有立委提案修戶籍法；內政部次長陳宗彥回應，目前沒有修法打算，真正問題也不在於戶籍遷出，而是無法返台的民眾相關權益，最重要的是，從疫情爆發到現在，政府從未限制民眾返台。

民眾黨立法院黨團為保障公民參政權，提案修正紓困條例，無法入境逾兩年者，得申請公職選舉人與公民投票權人登記。

國民黨立委林思銘、溫玉霞等人則提案，將出境兩年遷出戶籍規定，延長至發生不可抗力等因素屆滿後6個月。林思銘說，各國不同的防疫措施規定，動輒隔離數十天，對於在海外有工作的民眾非常不便，希望內政部因時制宜，盡速研擬配套措施。