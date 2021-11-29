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冷眼集／「疫情孤兒」求救 政府不作為 漠視旅外者權益

記者 李承穎
海外台人被迫除籍，行政院長蘇貞昌（見圖）曾允諾要保障權益，但內政部仍堅持不修法。（本報資料照片）
海外台人被迫除籍，行政院長蘇貞昌（見圖）曾允諾要保障權益，但內政部仍堅持不修法。（本報資料照片）

海外台人被迫除籍，行政院長蘇貞昌曾允諾要保障權益，但內政部仍堅持不修法，也未提出相關措施。疫情以來，政府有許多特殊政策，但唯獨遷出戶籍未「超前部署」；政府的不作為，製造許多「疫情孤兒」，也加深海外台人的「被遺棄感」。

按戶籍法第16條第3項規定，「出境二年以上，應為遷出登記」，疫情已近兩年，越來越多海外台人擔憂被除籍，相關權益會受損，立委也接獲眾多陳情。

蘇貞昌本月16日面對立委質詢表示，會在兩周內，請相關部會盤出辦法，他的態度與方向，就是不要讓影響到民眾的權利。蘇甚至表示，「若因疫情無法返台是不可歸責，也無必要專為兩年期限趕著返台。」

蘇一席話看似體恤海外台人，但兩周快過去，內政部不僅堅持不能修戶籍法，也沒有相關補救辦法，仍堅持返台後可隨時恢復戶籍，相關權益不會受損，甚至認為沒限制民眾返台，對「不可歸責」看法也與蘇貞昌不同。

但以投票權為例，即便返台，都要設籍滿4個月，才能參與明年的縣市長投票。亦即，海外台人要四個月前返台恢復戶籍，四個月後再回來投票，在隔離政策還未鬆綁下，海外台人要如何頻繁返台？實務面相當困難，相關權益怎會沒受損？

即便如內政部所說，戶籍法「修一『法』動全身」，仍可從修正紓困條例著手；否則，政府都可以利用紓困條例大發振興券，為何不能修正條例保障憲法賦予的基本權利？

政府的不作為，讓滯留海外的台人收到一封封「除籍通知」。「你除籍了嗎？」成為海外台人最無奈的流行問候語。這些百姓的心聲與權益，政府還要繼續漠視？

疫情 投票 內政部

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