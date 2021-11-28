人人都可上大學…四成大學生 懷疑就讀科系價值

大學錄取率連年創新高，台灣有四成大學生「懷疑就讀大學的價值」。圖為台大校園，示意圖。（本報資料照片）

大學錄取率連年創新高，黃昆輝教授教育基金會昨公布大學生的自我省思、理想與抱負調查，雖有超過七成大學生同意所就讀的科系符合興趣與能力，卻有四成大學生「懷疑就讀大學的價值」。專家直言，這是需高度重視的警訊，推測可能是人人都可念大學，且大學生畢業後仍只能獲得專科畢業的薪資，才讓大學生「懷疑人生」。

調查顯示，有七成學生認為，大學所培養的能力可實現理想與抱負，並認為人生目標是「有自己滿意的工作」；不過也有超過四成大學生表示「我懷疑就讀大學的價值」。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝認為，高教原有促進向上流動及改善家庭的功能，但學生畢業後的工作未必理想，可能導致此況。其中，科大生高於一般學生，理工科又高於人文及生科，這點值得關注。

考試院考選部政次李隆盛強調，這是需要高度重視的警訊，原因可能是大學校院科系或課程開設不夠，或業界僅需專科層次的人才，卻將專業拉到大學或研究所，但學生畢業後，卻只能取得專科畢業的待遇。

前教育部 長吳清基則認為，現在人人都可上大學，不再像過去需要苦讀爭取。建議大學端應加強生命、生活、生涯的「三生」教育。