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交長再提環島高鐵 預測有20站 學者：蓋了也是蚊子車站

台灣新聞組／台北28日電
交通部長王國材再提環島高鐵，並指一旦成型，預測台灣將會有20個高鐵站。（本報資料照片）
交通部長王國材再提環島高鐵，並指一旦成型，預測台灣將會有20個高鐵站。（本報資料照片）

交通部長王國材日前拋出「環島高鐵不是夢」，引發爭議，不過王國材近日接受民視專訪，昨首播。王國材再提到2050年公共運輸在全世界扮演相當重要角色，一旦環島高鐵成型，預測台灣將會有20個高鐵站；台鐵現有240個車站，則轉為接駁角色。他還強調，全世界都以公共運輸為導向，花東路廊有限，應該以公共運輸為先。

不過對於王國材的說法，台鐵員工卻持不同意見。有員工直言，若台鐵未來改扮演接駁高鐵角色，等於把台鐵賣掉，就算要做也應有足夠配套，否則台鐵現已不斷在虧損，環島高鐵成形後，只會雪上加霜。

交通學者也存在諸多懷疑，批評就算蓋了，也會成為「蚊子車站」，無法帶動當地產業發展，更會讓未來超高齡化的台灣，面臨沉重財政壓力。

軌道建設近來爭議不斷，王國材為此接受民視專訪，談高鐵延伸宜蘭、基隆捷運、環島高鐵等爭議。王國材表示，當初會提到環島高鐵構想，是因為發生高鐵選址問題，所以才會提到宜蘭、屏東設高鐵站都要有未來延伸彈性。

王國材說，2050年是淨零碳排，未來公共運輸在全世界扮演很重要角色，環島高鐵就是公共運輸。高鐵現有12站，環島路網建立後最多20個站，再加上台鐵原有的240個站，其中高鐵作為城際主幹線，台鐵則是接駁作用，專做中短距離的，長距離就以高鐵來做。

不過台鐵企業工會理事長陳世杰表示，未來的事很難講，還是先把安全顧好、財務處理好。若將來只協助高鐵接駁，必須要有補貼機制，不然怎麼賺錢？

高鐵董事長江耀宗說，台灣高鐵是政府BOT營建模式，根據授權合約內容，台灣高鐵公司營運範圍，就是南港站到左營站，至於交通部所言要延伸到宜蘭、屏東，甚至環島高鐵有20站等，都須由交通部規畫、設計、自籌款建設等，與高鐵公司目前營運內容，沒有關係。

至於基捷爭議，王國材說，感覺台北市長柯文哲比較隨興，講出來的話或許又會修正；知道柯個性就是這樣，但沒關係，會用專業拜訪柯。他也強調，不想再跟柯做任何爭吵，用專業討論是最重要的。

柯文哲則說，和王國材面對面溝通有好處，不然每次都隔空對話；「我跟他講說，路線要改的話我是同意」，但一旦路線重改，這涉及國土規畫、都市設計要重做，不要為了兌現選舉諾言，路線沒有規畫就開工。

現行高鐵共有12個車站，若再加上目前仍在綜合規畫階段的高鐵屏東站，王國材的環島高鐵夢想，未來在宜花東將有7個車站。淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，高鐵建設是自償性計畫，也就是說建設完後，須透過營運回收投資成本，但國發會預測2051年台灣人口只剩2000萬人，65歲以上老人占36.8％，台灣邁入超高齡社會，人口活動力低，現在政府組織內60歲以上的決策者，繼續做高鐵大夢，只會拖垮台灣這個超高齡社會。

張勝雄說，延伸公共運輸都是企望能帶動當地產業發展，看看雲林、嘉義，有因為設了高鐵站就帶動當地發展嗎？高鐵是上市公司，若交通部無法解決自償性問題，股東會上難保不會有小股民抗議。

前交通部長陳建宇批評，王國材是在「不適當的時機講不適當的話」。高鐵南延、北延都還沒看到成果，加上台鐵現在是真正要轉型、進行公司化，說這些根本打擊台鐵改革士氣。況且都還沒做高鐵環島可行性評估跟綜合規畫，王國材就講大話，「都不知道到底是好夢還是噩夢？」西部高鐵、東部快鐵步調才是對的。

台灣鐵道暨國土規畫學會表示，交通部近年規畫的軌道系統，往往只有美麗想像，認為一條線就能撐起一個產業區，但若沒有搭配民眾工作、生活需求、產業發展配套，就貿然興建高鐵等軌道系統，只是增加財政負荷，最後受害的還是全體納稅人。

台鐵 台灣 柯文哲

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