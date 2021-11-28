高雄拒收 事業廢棄物流竄全台 推漲清運價格

從今年10月起，桃園市的事業廢棄物無處可去，工廠各地只能暫存垃圾，逐漸堆成一座座小山。（圖：清運業者提供）

高雄市長陳其邁為減少空汙，宣示高雄不當外縣市事業廢棄物處理中心，決定減燒垃圾，高雄兩座焚化廠都停收外縣市一般事業廢棄物，此舉造成桃園、台中、彰化、台南等工業區業者大為緊張，一個多月來事廢堆滿倉庫難去化，也推漲事廢清運價格，有的住宅大樓、餐飲業等垃圾清運費甚至因此翻漲一倍。

陳其邁為改善空汙，今年起要求環保局垃圾焚燒減量，從去年137萬噸降為今年133萬噸，明年再降為130萬噸。高雄4座焚化廠有仁武、岡山兩座處理外縣市事廢，但兩座廠因老舊將整建改善，最近停收外縣市事廢，預計明年起再逐漸減量。

桃園以南幾個縣市都依賴高雄和嘉義縣鹿草焚化廠代燒事廢，但這幾座廠即將進入整改停收外地事廢，造成桃園每月約3200噸事廢被迫堆在業者的倉庫。環保局長呂理德說，每天還有新事廢產出，不趕快找出路會影響廠區營運，已先找有焚化爐的工廠協助處理，解燃眉之急，不足的缺口還在處理中。

台中市雖有三座焚化廠，但環保局表示，焚化爐老舊加上要歲修，事廢處理已無餘裕量，每年有4萬噸工業區事廢要送去高雄處理，若此路不通造成事廢回流，將衝擊台中整體垃圾處理，呼籲中央協助調度，並及早建置工業區專屬事廢焚化爐。

彰化縣環保局長江培根說，目前看來，桃園以南縣市的事廢去處都有困難，各地近來頻傳建築廢棄物等一般事廢被亂倒事件，恐與此有關；而這次受南部縣市突然宣布停收影響，彰化4.5萬噸事廢都無法去化。清運業者也說，未來兩年，事廢去化問題會更嚴重。

11月起，桃園工業區很多廠房的倉庫裡堆滿廢塑膠，一個月仍找不到去處，廠商四處打電話拜託未果，焦慮又失望。

一般事廢種類很多，餐廳廚餘垃圾、工業區廠房裁切不能用的下腳料都是。顧志祥說，餐廳廚餘垃圾還有地方去，但很多工廠的下腳料在廠區已堆成一座座小山。

清運事廢價格因此連番上漲，業者表示，像高雄在地事廢的處理費每噸公定價3150元（台幣，下同，約113美元），台南已喊到1噸1萬元，桃園更飆到1萬5000元，引起檢調注意。慘的是，這波漲價波及部分縣市的大樓、餐飲等垃圾收運，有的跟著漲了一倍，連鎖效應害民眾荷包失血。