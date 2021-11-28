我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

多州接連爆發「打砸搶」 分析4因素讓犯罪率大增

高雄拒收 事業廢棄物流竄全台 推漲清運價格

台灣新聞組／台北28日電
從今年10月起，桃園市的事業廢棄物無處可去，工廠各地只能暫存垃圾，逐漸堆成一座座小山。（圖：清運業者提供）
從今年10月起，桃園市的事業廢棄物無處可去，工廠各地只能暫存垃圾，逐漸堆成一座座小山。（圖：清運業者提供）

高雄市長陳其邁為減少空汙，宣示高雄不當外縣市事業廢棄物處理中心，決定減燒垃圾，高雄兩座焚化廠都停收外縣市一般事業廢棄物，此舉造成桃園、台中、彰化、台南等工業區業者大為緊張，一個多月來事廢堆滿倉庫難去化，也推漲事廢清運價格，有的住宅大樓、餐飲業等垃圾清運費甚至因此翻漲一倍。

陳其邁為改善空汙，今年起要求環保局垃圾焚燒減量，從去年137萬噸降為今年133萬噸，明年再降為130萬噸。高雄4座焚化廠有仁武、岡山兩座處理外縣市事廢，但兩座廠因老舊將整建改善，最近停收外縣市事廢，預計明年起再逐漸減量。

桃園以南幾個縣市都依賴高雄和嘉義縣鹿草焚化廠代燒事廢，但這幾座廠即將進入整改停收外地事廢，造成桃園每月約3200噸事廢被迫堆在業者的倉庫。環保局長呂理德說，每天還有新事廢產出，不趕快找出路會影響廠區營運，已先找有焚化爐的工廠協助處理，解燃眉之急，不足的缺口還在處理中。

台中市雖有三座焚化廠，但環保局表示，焚化爐老舊加上要歲修，事廢處理已無餘裕量，每年有4萬噸工業區事廢要送去高雄處理，若此路不通造成事廢回流，將衝擊台中整體垃圾處理，呼籲中央協助調度，並及早建置工業區專屬事廢焚化爐。

彰化縣環保局長江培根說，目前看來，桃園以南縣市的事廢去處都有困難，各地近來頻傳建築廢棄物等一般事廢被亂倒事件，恐與此有關；而這次受南部縣市突然宣布停收影響，彰化4.5萬噸事廢都無法去化。清運業者也說，未來兩年，事廢去化問題會更嚴重。

11月起，桃園工業區很多廠房的倉庫裡堆滿廢塑膠，一個月仍找不到去處，廠商四處打電話拜託未果，焦慮又失望。

一般事廢種類很多，餐廳廚餘垃圾、工業區廠房裁切不能用的下腳料都是。顧志祥說，餐廳廚餘垃圾還有地方去，但很多工廠的下腳料在廠區已堆成一座座小山。

清運事廢價格因此連番上漲，業者表示，像高雄在地事廢的處理費每噸公定價3150元（台幣，下同，約113美元），台南已喊到1噸1萬元，桃園更飆到1萬5000元，引起檢調注意。慘的是，這波漲價波及部分縣市的大樓、餐飲等垃圾收運，有的跟著漲了一倍，連鎖效應害民眾荷包失血。

上一則

今年虧61億 超過資本額一半 星宇航空：明年增資

下一則

感謝狀丟垃圾桶 網紅惹眾怒 成大、台師大取消演講

延伸閱讀

盧廣仲高雄開唱 摘掉眼鏡、緊身衣造型吸睛

盧廣仲高雄開唱 摘掉眼鏡、緊身衣造型吸睛
喝酒影片瘋傳 陳時中參選桃園市長難度增高

喝酒影片瘋傳 陳時中參選桃園市長難度增高
趕場宣講 賴清德：核四像地瓜變質

趕場宣講 賴清德：核四像地瓜變質
民進黨公投高雄宣講開跑 蘇貞昌：國民黨對國家不忠誠

民進黨公投高雄宣講開跑 蘇貞昌：國民黨對國家不忠誠

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增