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感謝狀丟垃圾桶 網紅惹眾怒 成大、台師大取消演講

記者趙宥寧／台北28日電
蔡傑曦將前往暨南大學演講獲頒的感謝狀丟入垃圾桶，還將過程拍成影片，引起網友撻伐。。（本報資料照片）
蔡傑曦將前往暨南大學演講獲頒的感謝狀丟入垃圾桶，還將過程拍成影片，引起網友撻伐。。（本報資料照片）

網紅攝影師蔡傑曦日前將前往暨南大學演講獲頒的感謝狀丟入垃圾桶，還將過程拍成影片，引起網友撻伐。他稍早在個人Instagram發表道歉聲明，坦言錄製影片是要傳給朋友「開玩笑地」表達收到了感謝狀與用不上的紀念品。未料此文一出再次引來砲火攻擊，成功大學中文系學會、台師大影像藝術創作社也表示因某些因素，將取消蔡傑曦的演講。

蔡傑曦稍早在Instagram發表個人聲明，除了再次致歉，他也還原事發經過。他說，暨大演講順利結束後，原本錄影丟棄感謝狀與紀念品，是要傳給朋友，開玩笑地表達收到了感謝狀與用不上的紀念品。

他也坦言，先前演講就曾當場向其他主辦單位感謝心意，並表達不需要而退還，也曾在演講前主動告知不須提供感謝狀。但這次應事先跟暨南大學主辦單位溝通，而非透過這麼幼稚的方式讓他們（暨大）受到傷害。

台師大影像藝術創作社原本要與蔡傑曦合作特別企畫，稍早也在表示，因為講師個人因素，...
台師大影像藝術創作社原本要與蔡傑曦合作特別企畫，稍早也在表示，因為講師個人因素，將取消這次活動。（取材自師大影像藝術創作社Instagram）

蔡傑曦強調，這個錯誤的舉動不是要針對暨南大學，且任何玩笑只要有人會因此感到不舒服，不該覺得有趣。儘管發現誤傳後便馬上刪除，但追溯到根本問題，這本來就不該是個玩笑。他也再次重申，不管是什麼原因，都沒有辦法解釋這個不尊重的行為，自己犯下了嚴重的錯誤，非常、非常抱歉。

⠀儘管蔡傑曦親上火線滅火，仍難澆熄網友怒火。有網友留言質疑「以為自己很大咖？」、「想教人，先學自己怎麼做人」，還有網友指出「超級失望，看完這篇要退追了」、「就算要發摯友，也是滿沒禮貌的，要丟掉也不用拍起來吧」。

除此之外，成大中文系學會原訂12月6日邀請蔡傑曦以「還想浪費一次的風景」進行演講，成大中文系學會稍早發布公告表示，基於某些因素，將取消該場演講；台師大影像藝術創作社原本要與蔡傑曦合作特別企畫，稍早也在Instagram表示，因為講師個人因素，將取消這次活動。

成大中文系學會原訂12月6日邀請蔡傑曦以「還想浪費一次的風景」進行演講，成大中文...
成大中文系學會原訂12月6日邀請蔡傑曦以「還想浪費一次的風景」進行演講，成大中文系學會稍早發佈公告表示，基於某些因素，將取消該場演講。（取材自成大中文系學會臉書）

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