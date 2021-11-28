感謝狀丟垃圾桶 網紅惹眾怒 成大、台師大取消演講

蔡傑曦將前往暨南大學演講獲頒的感謝狀丟入垃圾桶，還將過程拍成影片，引起網友撻伐。。（本報資料照片）

網紅攝影 師蔡傑曦日前將前往暨南大學演講獲頒的感謝狀丟入垃圾桶，還將過程拍成影片，引起網友撻伐。他稍早在個人Instagram發表道歉聲明，坦言錄製影片是要傳給朋友「開玩笑地」表達收到了感謝狀與用不上的紀念品。未料此文一出再次引來砲火攻擊，成功大學中文系學會、台師大影像藝術創作社也表示因某些因素，將取消蔡傑曦的演講。

蔡傑曦稍早在Instagram發表個人聲明，除了再次致歉，他也還原事發經過。他說，暨大演講順利結束後，原本錄影丟棄感謝狀與紀念品，是要傳給朋友，開玩笑地表達收到了感謝狀與用不上的紀念品。

他也坦言，先前演講就曾當場向其他主辦單位感謝心意，並表達不需要而退還，也曾在演講前主動告知不須提供感謝狀。但這次應事先跟暨南大學主辦單位溝通，而非透過這麼幼稚的方式讓他們（暨大）受到傷害。 台師大影像藝術創作社原本要與蔡傑曦合作特別企畫，稍早也在表示，因為講師個人因素，將取消這次活動。（取材自師大影像藝術創作社Instagram）

蔡傑曦強調，這個錯誤的舉動不是要針對暨南大學，且任何玩笑只要有人會因此感到不舒服，不該覺得有趣。儘管發現誤傳後便馬上刪除，但追溯到根本問題，這本來就不該是個玩笑。他也再次重申，不管是什麼原因，都沒有辦法解釋這個不尊重的行為，自己犯下了嚴重的錯誤，非常、非常抱歉。

⠀儘管蔡傑曦親上火線滅火，仍難澆熄網友怒火。有網友留言質疑「以為自己很大咖？」、「想教人，先學自己怎麼做人」，還有網友指出「超級失望，看完這篇要退追了」、「就算要發摯友，也是滿沒禮貌的，要丟掉也不用拍起來吧」。

除此之外，成大中文系學會原訂12月6日邀請蔡傑曦以「還想浪費一次的風景」進行演講，成大中文系學會稍早發布公告表示，基於某些因素，將取消該場演講；台師大影像藝術創作社原本要與蔡傑曦合作特別企畫，稍早也在Instagram表示，因為講師個人因素，將取消這次活動。