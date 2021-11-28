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今年虧61億 超過資本額一半 星宇航空：明年增資

記者甘芝萁、曹悅華／台北報導
星宇航空被民航局要求增資。(本報資料照片)
星宇航空被民航局要求增資。(本報資料照片)

星宇航空去年1月23日風光開航，卻碰上新冠疫情，一年多來不斷虧損。根據民航局最新統計，今年到第3季，星宇虧損金額逾61億元（台幣，下同，約2.18億美元），超過資本額的一半，被民航局要求增資。星宇航空說，明年上半年有增資計畫，但金額還未確定。

根據民航局公布「國籍民用航空運輸業110年第3季營運概況」顯示，星宇航空今年累積虧損61.2億餘元，是所有國籍航空中虧損最多的公司。中華航空則盈餘14.5億元、長榮航空48..5億元、立榮航空9.6億元；華信航空虧損17.9億元、台灣虎航虧損16.3億元、德安航空虧損2.6億元。

由於在國籍航空財務重點指標第五項「一年內到期長期負債」是否大於「現金加修正後現金流量，減預收機票款」中，星宇航空是七家航空公司唯一顯示「是」的達標者。民航局認為，星宇累虧情形已是警訊，要求增資。

星宇航空公關長聶國維坦言，疫情確實讓星宇受了很大創傷，不過虧損期間沒有裁員，也沒有減薪，希望全體員工共體時艱；公司本就預定明年上半年要增資，只是增資金額還未確定。

聶國維說，星宇是新成立航空公司，營運初期一定會虧損，且會虧損滿多的，都是預期之內，加上新航空公司有很多基礎建設要做，包含蓋運籌中心（訓練中心）、維修棚廠、保稅倉庫等，都會花到鈔票，就算星宇小舖不斷有新產品以及微旅行挹注，都是杯水車薪，唯有等待邊境解放後，景氣才會恢復。

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