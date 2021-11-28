新聞評論／應對氣候災難 蔡政府別假裝很在乎未來

聯合國第26屆氣候峰會（COP26）訂下「格拉斯哥氣候協定」，要求各國需在2022年底前強化「2030年減排目標」。（路透）

四大公投下月舉行，蔡英文總統重返藻礁 故地，為藻礁公投「拆彈」。不過，當她宣布觀新藻礁已經永存時，卻假裝沒看到被破壞的大潭藻礁；當她說三接沒蓋在大潭藻礁上時，就假裝沒看到矗立在藻礁上的三接工程橋墩；最後當她強調三接對電力穩定、增氣減煤和淨零轉型的意義時，更只能假裝不知道其非核家園、能源政策與電力結構根本背離淨零排放的國際要求。

聯合國第26屆氣候峰會（COP26 ）落幕不久，相互指責的各國最後仍努力達成《格拉斯哥氣候協定》，承諾強化2030減排目標，逐步削減化石燃料；競爭對抗的美中兩國，更出人意料發布聯合聲明同意氣候合作。蔡政府則直到今年才假裝順應減排趨勢，喊出2050淨零排放，但至今沒有對COP26要求的減排目標與削減化石燃料，作出具體回應；站在三接工程前的蔡英文，也仍然不對電力結構作任何調整，假裝看不到氣候災難的威脅。

聯合國氣候變遷報告早就警告，全球暖化速度比原先預期還快，而且幾乎全可歸咎於人類導致。地球面臨的困局已呈爆發狀態，各國還在為減碳 目標拉鋸，地球對這些減碳卻已近乎反應遲鈍；更嚴重的是主宰地球氣候循環的洋流、季風都出現可觀察到的變化，讓致災局面更複雜化。

科學界觀察發現，維持地球氣候系統恆常、有序循環的洋流及季風產生變化，千年穩定的洋流及季風，竟然出現循環減緩現象，且幅度超過六分之一。恆常不變的洋流，是維持地球四時運行、冷暖循環的關鍵推手，因為穩定可靠，人類很少關注其變化，直到2004年地球科學與海洋學界才開始觀測及調查。

COP26之前，已有幾篇科學論文指出「溫鹽環流」（大西洋經向翻轉環流）觀察到明確遲滯現象。這環流是影響大西洋、甚至地球最關鍵的海水及大氣循環，將熱帶、低緯溫暖且高鹽分海水往北輸送，到北極圈高緯格陵蘭島後沉降，將下方海水往低緯、南極推移，匯入並導引其他洋流形成地球的海洋大循環，超過千年的洋流規律地循環，讓地球氣候也呈現穩定的規律。

溫鹽環流異常減緩，科學界甚至擔心它會「崩潰」；其實恆常的海洋循環出現可觀察到的變化，簡言之就是破壞和毀損。溫鹽環流的異常已可由地球明確的反應呈現，本該舒適宜人的地中海周邊，今年入夏從東端土耳其起一路酷熱，希臘、西西里島都創下攝氏40多度、甚至近50度的高溫，出西班牙入大西洋還是一鍋熱水；位在北緯60度以北的格陵蘭幾乎全年罕雨，今夏兩天竟降下70億噸大雨，對北極海域鹽密度造成的變化讓人憂心。

溫鹽環流也牽動太平洋海域洋流的變化。太平洋西海域、台灣東部外海黑潮洋流也有異常跡象，寬150公里、深超過1000公尺觸及海床的巨大水體也觀測到流速、位置、溫度的變化。一直是宜居城市前幾名的加拿大溫哥華，竟然高溫破攝氏45度，加州持續的林火也屬空前。

人類如何應對狂潮來襲的氣候災難，已不是單純減碳的技術層面問題。可悲的是，這對台灣還嫌陳義過高。蔡政府一方面假裝提出淨零目標，一方面全力護航燃煤燃氣，並且永遠不缺相互矛盾、自我打臉的辯詞。瑞典環保少女童貝里在COP26會場外高聲抗議，要求那些在會場裡「假裝很在乎我們的未來」的政客，別再廢話，停止對人類和地球的剝削，實現氣候正義；童貝里的話，或許略顯激進，對蔡政府卻很貼切。