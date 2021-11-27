忽略萊劑神經毒…蔡坦承萊豬開放 人民感受和政府落差

美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（左）率團訪問台灣，26日拜會總統蔡英文（右）。（圖：總統府提供）

蔡英文 總統昨在Podcast頻道「敏迪選讀」，首度坦承在開放萊豬議題，「民眾直觀的感受與國家政策思考確實有落差」，現階段必須傾全力讓人民理解，這是向國際社會傳達台灣 願意遵守國際貿易規則、展現解決貿易困難的決心。不過醫師錢建文、蘇偉碩疾呼近年萊劑對「神經系統」的毒理學研究，未被充分討論和納入風險評估，提醒「健康不可交換」，呼籲民眾公投 反萊豬。

台北中國時報報導，蔡英文昨被節目主持人問到，政府為何沒有徵詢民意就直接開放萊豬？是否美國對台灣很好，就睜一隻眼閉一隻眼開放萊豬？蔡英文說，民眾直觀的感受與國家政策思考確實有落差，因此在這個階段必須傾全力解釋，讓人民理解這是向國際社會傳達「台灣願意遵守國際貿易規則」的訊息，展現願意解決貿易困難的決心。

蔡英文指出，萊豬進口是長久以來、連續性的議題，不是新議題；它是經貿布局很重要的考量，也是國家戰略議題。蔡英文強調，自由貿易的精神就是，「只要符合國際標準的產品，就必須讓它進口；至於消費者喜不喜歡，那是市場選擇」。

本報系聯合報報導，民間反瘦肉精毒豬聯盟昨舉行記者會表示，政府委外對萊劑健康風險評估報告中完全未提及「神經毒性」，違背健康風險評估技術規範要求。聯盟指出，神經系統發展對成長中的孩童至關重要，萊豬開放將牽涉到世代飲食的健康安全，不應讓孩童承擔「無限期曝險」，反萊豬公投應為孩子健康投下同意票，否決開放萊豬進口。

兒童腎臟科醫師錢建文表示，過去國際上就萊劑所做健康風險評估主要是看「心血管效應」，近年來新證據顯示萊劑對動物有「神經毒性」，但政府委外健康風險評估報告完全未提及「神經毒性」的危害確認，違背健康風險評估技術規範要求。

醫師蘇偉碩則表示，萊劑對小鼠腦部TAAR1具活性，與安非他命、搖頭丸MDMA反應近似；且和萊劑所屬「乙型受體素」已證明會影響老鼠胎兒腦部發育，政府未評估萊劑神經發展毒性前，應引世界貿易組織（WTO）規則，暫停萊豬進口。

高雄醫學大學生物醫學博士王文心表示，2012年後持續有新的科學實證顯示微量的萊劑對健康仍有疑慮，衛福部也都未列入健康風險評估報告中。民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠也說，歐盟科學家已認為萊劑相關證據不足以證明食品安全。