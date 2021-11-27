公務員嘆買不到80元便當 官：別點主菜，吃太飽不好

萬物皆漲，台北市府表示，現在最擔心房租再跟著漲一波；圖為示意圖。（本報資料照片）

物價上漲，各行各業很有感，中央部會反映，已經買不到80元便當，連「地表最強里長」方荷生固定在年終為無家者及獨老等弱勢辦餐會，今年餐券都特別難賣，愛心便當也要去市場撿剩菜才撐得過去；家扶中心年終要募1000瓶食用油，至今也只來200瓶，一切都因物價漲。

「在台北市80元便當已經買不到了！」一名公務員透露，最近唯一願意合作的排骨便當也拒絕接單。老闆說，菜米肉蔥都漲，賣便當的也要生存，真的做不來。目前國防部 150元便當費最令公務員羨慕，國防部官員聽聞其他部會便當80元直呼「這樣會有點辛苦。」

有公務員爆料，單位主管說不要點主菜就好，吃太飽對身體不好、80元便當只有菜飯，沒有主食。

北市中正區忠勤里里長方荷生指出，疫情 前每天煮給300多人吃，疫情後增加到500多人，台北車站附近每天下午排隊等領便當的民眾，很多是失業者。這波物價大漲，他看到對打零工等中下階層影響最大，便當量一直增加，「午晚餐加起來每天有500多人，很可怕，我快瘋了你知不知道？」

目前正值社福團體募款期，但物價齊漲，老五老基金會表示，募款至少掉三成，過去募款認購年菜的捐款回應都很快，11月初消息上架至今，只收到一筆認捐，反應特別冷。

除了便當漲得令人有感，台北市府表示，現在最擔心房租再跟著漲一波，這對小店家和年輕人壓力會更大。工人作家林立青觀察，底層工人想買房的夢想先因高漲的房價 破滅，又遇到這波通膨海嘯，有勞工的房租被漲二、三千元，影響很大。

台北市長柯文哲日前對超商店員遭刺殺現象表示，房價漲、股市漲，很多人薪水沒漲、甚至失業，從一些數字來看，社會正醞釀一股不安的力量。副市長蔡炳坤表示，柯是從多面向綜合判斷，除了疫情持續近兩年，人人都要戴口罩的心情壓抑之外，物價、房價漲過一波又一波，特別是餐飲價格一漲就很難回得去，底層民眾生活壓力更大。