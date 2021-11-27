新聞評論╱大官拚政治 無視小民柴米油鹽的窘迫

民生物資齊漲，尤其以餐飲、食材漲得讓民眾最有感。（記者侯永全／攝影）

正當政府忙著拚四項公投 之際，民生物資齊漲，尤其以餐飲、食材漲得讓民眾最有感。主計總處26日公布全年經濟成長率可望破6，國發會公布10月景氣續亮紅燈，但經濟榮景只是冷冰冰的數字，升斗小民每天要面對的是柴米油鹽，生活愈來愈不容易，上位者拚政治的時候，可曾感受到民眾的苦，且認真尋求解決之道？

之前口口聲聲說物價上漲只是短暫現象的主計總處，終於不得不承認通貨膨脹的事實，上修今年全年消費者物價指數1.98%，瀕臨2%的邊緣，通膨已是鐵錚錚的事實。

事實上，統計數字已是落後指標。10月以來各大餐飲品牌相繼宣布漲價，即使民眾想回家自己煮，購買食材時也都明顯感受到東西變貴了。

主計總處26日同時發布今年全年經濟成長率創近11年新高，國發會公布景氣訊號連續第九個月亮紅燈，是38年來，連續亮出最長紅燈紀錄。亮麗的經濟表現，也許反映在某些產業從業人員的薪資及紅利上，但多數人因疫情 衝擊，或失業或被減薪，又面臨物價愈來愈貴，荷包大幅縮水的痛苦。產業冷熱落差，造成社會M型化恐怕更嚴重，弱勢族群生活將更為艱難。

要抑制物價，當然要先搞清楚是供給還是需求拉動。這波漲風可說兼有二者，疫情造成塞港，導致能源及原物料價格上漲，屬供給面牽動物價；需求面則有五倍券、軍公教加薪等帶來的需求上升。若再加上民眾預期心理，對物價更有助漲作用。

針對物價上漲，迄今政府只祭出兩招，經濟部除在大賣場設平價專區，另外，就是找業者溝通，拿不出別的辦法。平價專區根本是虛晃一招，業者把低價產品全歸一處，沒什麼新意。官方找業者開會，期望大家不要漲價更是形式主義，業者賣官員面子，答應在年底盡量不漲，換句話說，明年還是會漲。

調降關稅 或許是紓解物價上漲的解方之一，政府相關部門卻忙著動員宣講四個公投不同意，迄今主管各項商品的經濟部還未把建議調降關稅的品項告訴財政部，乃至遲遲無法以降稅方式抑制物價。物價有其僵固性，一旦漲上去就很難降回來。

主計長印象中一碗20元的蚵仔麵線不會再有，平均數值52元才是民眾的日常，且只會再更貴。民眾除期望官員不要再與民間脫節，更希望政府拿出辦法，有本事平抑物價或是能讓多數人加薪，別再只顧拚政治，多幫幫民眾顧肚皮。